Nuova puntata sabato 4 maggio 2024 di Ciao maschio, il varietà condotto da Nunzia De Girolamo che si è ormai ritagliato uno spazio nella seconda serata della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Sabato dunque, subito dopo l’ultima puntata dello spettacolo musicale I migliori anni, Nunzia De Girolamo introdurrà tre nuovi maschietti a parlarci di loro, del loro mondo, fra pubblico e privato.

Enrico Montesano a Ciao maschio

Siamo in grado di anticiparvi il tris di uomini ospiti sabato di Ciao maschio e partiamo dal comico ed attore Enrico Montesano. Protagonista di una polemica durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, il comico romano è tornato poi in televisione. Ricordiamo la sua apparizione alla seconda puntata proprio nel programma che precede Ciao maschio, ovvero I migliori anni. Tanto c’è da dire e tanto c’è da raccontare per il buon Enrico sabato sera ospite di Nunzia De Girolamo.

La musica con Federico Zampaglione

Poi è la musica a prendere l’attenzione di Nunzia e del suo pubblico con la presenza in studio del cantautore Federico Zampaglione. Frontman del gruppo dei Tiromancino, Zampaglione e la sua band è in giro per l’Italia in un tour che sta toccando alcuni teatri del nostro paese. Nel corso dei concerti i Tiromancino eseguono alcuni dei loro brani più famosi, citiamo uno su tutti “La descrizione di un attimo“. Anche sabato sera Federico eseguirà uno dei suoi brani in repertorio durante la puntata del varietà di Rai1, magari proprio il suo ultimo singolo “Puntofermo“.

Gli chef divi della tv e dei social: Max Mariola a Ciao maschio

Il terzetto di ospiti della quarta puntata di Ciao maschio si completa con lo chef Max Mariola. Personaggio televisivo, ma anche molto attivo sui social Mariola è stato protagonista di alcune critiche dopo una sua affermazione circa la motivazione del costo della sua “Carbonara” fissato sui 28 euro. Ecco come Mariola ha giustificato il costo del suo piatto e della cucina italiana in genere:

“La cucina italiana deve diventare l’alta moda del cibo: mantenere le produzioni e le quantità attuali, ma alzando i prezzi. La mia carbonara costa 28 euro, ma è fatta al tavolo: non è solo un piatto, è uno show. La spesa media è di 60 euro a testa, bevande incluse. In quella zona un prezzo basso”.

Appuntamento dunque per la quarta puntata di Ciao maschio con questo cast di ospiti sabato 4 maggio 2024, subito dopo la quinta ed ultima emissione de I migliori anni, con la conduzione di Nunzia De Girolamo naturalmente su Rai1.