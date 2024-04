Nuovo appuntamento con Ciao Maschio per questo sabato, 27 aprile, in seconda serata su Rai 1. Nunzia de Girolamo, come abbiamo anticipato oggi su tvblog.it, accoglierà nel suo studio il cantautore Morgan ma, come ormai consuetudine, non sarà da solo.

Ancora tvblog è in grado di anticiparvi altri due nomi che animeranno sia l’intervista ‘face to face’ con la conduttrice, sia il talk che seguirà.

Attore di film e fiction, modello, cantante, sex symbol dei primi anni 2000, vincitore della seconda edizione dell’Isola dei Famosi nell’ormai lontano 2004 e concorrente della decima edizione di Tale e Quale Show nel 2020. Il secondo ospite di Ciao Maschio questa settimana sarà lo spagnolo Sergio Muniz. Il terzo nome arriva nuovamente dal mondo del p0rn0. Se nella scorsa puntata abbiamo visto Rocco Siffredi, in questa vedremo uno degli attuali protagonisti della scena hard, Edoardo Barbares, in arte Max Felicitas, fra l’altro molto seguito sui social dove può vantare quasi un milione di followers solo su Instagram.

Possiamo anticiparvi che il tema della puntata sarà legato al tradimento. Scopriremo qual è la visione e le riflessioni dei tre ospiti attorno all’argomento. A proposito, secondo un retroscena tvblog, sappiamo che emergeranno opinioni e rivelazioni molto curiose, in particolare da parte di Morgan e Max Felicitas.

A questo aggiungiamo un’altra chicca: Morgan tornerà a parlare della sua tormentata storia con Asia Argento durata 7 anni e, dunque, del loro matrimonio.

Come sempre, non mancherà l’intervento provocatorio delle Karma-B pronte a fornire il loro punto di vista su quanto appena ascoltato.