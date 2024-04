Ciao Maschio, ecco gli ospiti della seconda puntata del programma di Nunzia De Girolamo in onda su Rai1 sabato 20 aprile

“Così discesi del cerchio primaio

giù nel secondo, che men loco cinghia,

e tanto più dolor, che punge a guaio.

Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:

essamina le colpe ne l’intrata;

giudica e manda secondo ch’avvinghia“.

Inizia così il V canto dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri. E inizierà da qui anche la seconda puntata stagionale di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo in onda su Rai1 sabato 20 aprile 2024. L’intimo salotto notturno della rete ammiraglia della tv pubblica dedicherà il secondo appuntamento al tema dell’amore e delle sue regole.

Ciao Maschio, gli ospiti della seconda puntata

Le terzine dantesche, in effetti, ci introducono tra i lussuriosi e ci fanno conoscere la storia degli amanti Paolo e Francesca. Uno spunto azzeccato per confrontarsi sulle questioni amorose, tradimenti compresi. Stando a quanto risulta a TvBlog tra gli ospiti in studio, oltre a Walter Nudo, di cui vi abbiamo dato conto ieri, nella seconda puntata di Ciao Maschio ci saranno anche l’attore Roberto Farnesi e il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno.

Come sempre alle Karma-B, il duo di drag queen gemelle, spetterà fornire il loro irriverente e spiazzante commento rispetto a quanto emerso in studio.

Gli ascolti dell’esordio

Sabato scorso, la prima puntata della quarta edizione di Ciao Maschio (con Paolo Bonolis tra gli ospiti) è stata vista da 559.000 telespettatori per una share del 11,68%. Il confronto con il precedente ciclo del titolo è negativo (il 21 gennaio 2023 fece registrare 897.000 spettatori e il 13,92% di share), ma va ricordato che la serata televisiva di sabato scorso è stata condizionata dalle drammatiche notizie dell’attacco iraniano in Israele. Una breaking news che ha parzialmente alterato il palinsesto di Rai1, visto che durante lo show di prime time I Migliori Anni è stata trasmessa un’edizione straordinaria del Tg1 della durata di 8 minuti.