Che fine ha fatto Walter Nudo? Se vi è passata per la mente una domanda di questo tipo e siete curiosi di sapere qual è la risposta, ma anche se la domanda vi nasce adesso, non dovete far altro che sintonizzarvi sabato sera su Rai1 per avere una risposta. Subito dopo la consueta puntata de I migliori anni, lo show diretto e condotto da Carlo Conti, di cui vi abbiamo dato conto degli ospiti della terza emissione, l’appuntamento sarà con la seconda puntata di Ciao maschio.

Ciao maschio ospita il ritorno in tv di Walter Nudo

Il “confessionale” curato e condotto dalla sacerdotessa, rigorosamente laica, di nome Nunzia De Girolamo, interrogherà e ospiterà nel suo programma un altro gruppo di maschietti in vena di rivelazioni. TvBlog è in grado di anticipare che uno di essi sarà proprio Walter Nudo, da tempo lontano dagli schermi della nostra televisione.

Nato a Montréal il 2 giugno del 1970, Walter si trasferisce in Italia all’età di 8 anni. Dopo gli studi da perito chimico, decide di buttarsi nel mondo della recitazione andando a studiare a Los Angeles. Tornato nel nostro paese a metà degli anni novanta studia recitazione a Roma ed inizia la carriera da attore in alcuni film, fra i quali “Fantozzi, il ritorno”.

La carriera di Walter Nudo, fra tv, cinema e fiction

In tv si fa notare nel varietà pomeridiano di Italia 1 “Colpo di fulmine” che conduce con Alessia Marcuzzi. Poi arrivano partecipazioni in varie soap, fra cui “Beautiful“, mentre la vera consacrazione televisiva arriva grazie alla prima edizione de L’isola dei famosi, nel 2003, edizione che lo vede vincitore. Poi altre soap, fiction, fra le quali Un posto al sole, Incantesimo e Carabinieri.

La doppietta, Grande fratello e Isola dei famosi

Nel 2015 è fra i concorrenti di Tale e quale show e nel 2018 partecipa e vince il Grande fratello vip. Grazie a questa doppietta è l’unico concorrente italiano ad aver vinto i 2 più celebri reality show, ovvero Grande fratello e Isola dei famosi. Dicevamo che è lontano dal piccolo schermo italiano da qualche anno, anche per il problema di salute che ha avuto nel 2019, quando dovette essere operato al cuore.

“La vita accade per te”, il viaggio introspettivo di Walter Nudo in un libro

Recentemente Walter Nudo ha scritto un libro dal titolo “La vita accade per te, un viaggio alla ricerca della felicità“. In questo libro Walter racconta la sua vita, dal successo in tv, alle difficoltà nella vita privata, tra problemi di salute, incidenti e delusioni lavorative. Un libro che è anche un modo per mettersi allo specchio e vedere quel che è stato e quel che è rimasto.

Tutto questo e molto altro sarà naturalmente raccontato nel corso della lunga chiacchierata fra Walter e Nunzia De Girolamo, sabato sera, subito dopo I migliori anni, nella seconda puntata di Ciao maschio, ovviamente sulla Rete 1.