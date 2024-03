Ritorna Nunzia de Girolamo nella seconda serata del sabato di Rai 1 con “Ciao Maschio”: ecco il promo in rotazione.

Lo spot promozionale che lancia l’appuntamento per la nuova edizione di Ciao Maschio, al via da metà aprile il sabato in seconda serata su Rai 1 con Nunzia de Girolamo.