Chiara Francini co-conduttrice di Sanremo 2023

Chiara Francini è una delle quattro co-conduttrici della 73° edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio su Rai1. La sua presenza, prevista per venerdì 11, insieme a quella di Paola Egonu come co-conduttrice della terza serata e dei Black Eyed Peas come super ospiti della seconda serata, è stata annunciata da Amadeus in un collegamento con il Tg1 dello scorso 15 gennaio. Insieme a loro saliranno sul palco dell’Ariston come co-conduttrici Chiara Ferragni (prima e ultima serata) e Francesca Fagnani (seconda serata).

Sanremo 2023, chi è Chiara Francini?

Nata a Firenze il 20 dicembre 1979, cresciuta nel comune di Campi Bisenzio, inizia la sua formazione artistica come attrice, dopo una tesi in Italianista che le è valsa una votazione di 110 con lode, presso il Teatro della Limonaia a Sesto Fiorentino. La sua carriera da attrice parte a teatro, ma ben presto arriva anche al cinema e in tv. Se per il cinema si ricordano fra i titoli che le danno per primi la notorietà le commedie di Fausto Brizzi (Maschi contro femmine e Femmine contro maschi) e La peggior settimana della mia vita di Alessandro Genovesi, in tv diventa popolare, dopo aver avuto dei ruoli di puntata in alcune fiction, in seguito a Tutti pazzi per amore, dove nella seconda e terza stagione interpreta Bea, e a Non dirlo il mio capo, dove è nei panni di Perla.

Le esperienze televisive di Chiara Francini

Chiara Francini arriva per la prima volta in tv grazie a Marco Giusti, che la vuole prima a Bla bla bla, poi a Stracult. Nel 2011 viene chiamata a fare coppia con Dj Angelo a Colorado, affiancando la conduzione a due di Paolo Ruffini e Belen Rodriguez, per poi tornare a co-condurre il programma nel 2014 insieme a Diego Abatantuono. Nel 2016 Pippo Baudo la vuole come co-conduttrice della sua tredicesima Domenica In.

Cosa farà Chiara Francini a Sanremo?

Chiara Francini intervistata da Leggo ha anticipato che parlerà “di esseri umani”, confermando, come fatto anche nei giorni scorsi dal direttore artistico Amadeus che porterà anche lei, come le altre tre co-conduttrici, un monologo. Alla domanda rivoltale da TvBlog, circa la possibilità di esibirsi sul palco dell’Ariston con una canzone, ha risposto:

Cantare non mi mette a mio agio perché non è una cosa per cui ho studiato. Però onestamente non lo so cosa accadrà su quel palco: mi rimetto nelle mani del direttore artistico Amadeus. Quello che lui mi dice di fare, faccio.

Chi vestirà Chiara Francini a Sanremo?

Non è ancora trapelato nulla circa chi dovrebbe vestire per la serata di venerdì Chiara Francini per il Festival di Sanremo. Intervenuta radiofonicamente a R105 ha dichiarato nei giorni scorsi:

Sicuramente il mio sarà un look che rispecchia la mia personalità. Cercherò di essere più bellina possibile, ma dovrà essere sempre qualcosa che rispecchia quella che è la mia personalità, ci dovrà essere un tocco francinesco.

Per la copertina di Chi si è affidata a un abito di Alberta Ferretti, con guanto di Gucci, gioielli di Crivelli e calzature Casadei: il look è stato curato da Andrea Mennella.