Cartabianca 2022/2023: diretta, ospiti, stasera, Rai Play

Cartabianca è il programma d’approfondimento giornalistico di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer in onda tutti i martedì sera in prima serata su Rai 3. Il talk show con l’edizione 2022-2023 giunge alla settima edizione.

Di cosa parla Cartabianca?

Temi di attualità, cronaca, politica e sociale con ospiti in studio ed in collegamento. Vengono sviluppate le vicende accadute negli ultimi giorni in parlamento, i fatti in primo piano e gli accadimenti in tutto il mondo. Per buona parte delle scorse edizioni il programma si suddivideva in più parti. Il faccia a faccia tra politici, intervistati e sottoposti al gradimento del pubblico a casa. Il duello in cui due protagonisti si affrontano in un determinato argomento con due punti di vista diversi ed infine la terza parte con ospiti dal mondo dello spettacolo e della cultura.

Nel cast fisso del programma, in passato: Gabriele Corsi, Gabriella Germani, Enrico Bertolino, Geppi Cucciari. Inviati: Flavio Insinna nella seconda edizione ed Enrico Lucci nella quinta. Ospiti fissi nella prima e seconda stagione: il giornalista Tommaso Labate, mentre dalla terza edizione è arrivato Mauro Corona con il quale la Berlinguer, solitamente, apre la puntata per commentare i fatti salienti della settimana.

Quando c’è Cartabianca su Rai 3?

Tutti i martedì a partire dal 30 agosto 2022 su Rai 3 in prima serata alle ore 21:20.

Chi presenta Cartabianca?

La giornalista ed ex direttrice del Tg3 Bianca Berlinguer. É alla conduzione del programma sin dalla sua prima stagione trasmessa nel 2016 nel preserale per poi approdare in prime time.

Cartabianca ospiti, puntate

Puntata 30 agosto 2022

Ospiti della prima puntata della nuova stagione: Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, Carlo Calenda, leader di Azione, Alessandro Orsini, professore di Sociologia del terrorismo internazionale, Marco Damilano, giornalista e conduttore de Il cavallo e la torre, la rubrica giornaliera del preserale di Rai 3, Luisella Costamagna, giornalista, Pietro Senaldi, condirettore di Libero, Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens”, Matteo Bassetti, direttore Clinica malattie infettive al San Martino di Genova e Loretta Forelli, imprenditrice.

Come sempre, il commento di Mauro Corona.

Cartabianca streaming

É possibile seguire la diretta streaming delle puntate di Cartabianca sul sito ufficiale della Rai collegandosi a questo indirizzo oppure recuperando le puntate sempre sullo stesso portale, cliccando a questo link.

Come contattare Cartabianca?

L’indirizzo email della trasmissione cartabianca@rai.it