Sapiens – Un solo pianeta è un programma di divulgazione scientifica, condotto da Mario Tozzi, in onda su Rai 3.

A partire da ottobre 2022, andrà in onda la quinta edizione del programma.

La nuova edizione sarà incentrata sull’impatto del cambiamento climatico, ormai al centro del dibattito mondiale, che sta assumendo proporzioni sempre più grandi e di cui la responsabilità è da attribuire interamente alle attività produttive degli uomini.

L’edizione di quest’anno, quindi, si concentrerà sui seguenti interrogativi: di chi è la colpa del caldo torrido che ha investito il nostro pianeta quest’estate e degli eventi meteorologici che stanno funestando il nostro paese? Perché le grandi civiltà del passato sono scomparse? È possibile che anche la nostra società subisca lo stesso destino? Perché gli uomini stanno sconvolgendo la fisionomia del nostro pianeta?

Sapiens – Un solo pianeta, prodotto da Rai Cultura, è un programma di Mario Tozzi, Alberto Puoti, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti e Stefano Varanelli. La regia è a cura di Luca Lepone.

Quando va in onda Sapiens?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da sabato 15 ottobre 2022, ogni sabato sera su Rai 3, dalle ore 21:45.

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito RaiPlay dove sarà possibile rivedere le puntate anche dopo la messa in onda.

Sapiens – Un solo pianeta 2022: anticipazioni puntate

Sapiens: prima puntata 15 ottobre 2022

In questa puntata, andrà in onda un’indagine sul cambiamento climatico per analizzare e confutare, con metodo scientifico, tutte le ipotesi negazioniste sulle cause del riscaldamento globale.

Si parlerà anche del Mausoleo di Teodorico, monumento unico che sta sprofondando con tutto il territorio del Ravennate.

Chi conduce Sapiens su Rai 3?

Mario Tozzi, geologo, conduttore televisivo e divulgatore scientifico, conduce Sapiens – Un solo pianeta dal 2019.

Ha iniziato la sua carriera televisiva, lavorando per Geo & Geo, nel 1996. Nel 1999, è diventato inviato speciale di King-Kong mentre dal 2000, ha condotto il programma Gaia – Il pianeta che vive e il suo spin-off, Terzo Pianeta, fino al 2008.

Su La7, ha condotto i programmi La Gaia Scienza, Allarme Italia e Atlantide – Storie di uomini e di mondi.

Nel 2014, è ritornato in Rai, conducendo il programma Fuori Luogo.

Su RaiPlay, l’anno scorso, ha preso parte a #OnePeopleOnePlanet – Earth Day 2021.