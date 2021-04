Seconda sfida fra Top Dieci e Felicissima Sera, dopo che settima scorsa nello scontro televisivo del venerdì sera, dal punto di vista degli ascolti, ad avere avuto la meglio è stato lo show di Pio e Amedeo. Il duo comico foggiano questa sera ha aperto la puntata proprio ricordando il verdetto Auditel di settima scorsa e mandando un saluto a Carlo Conti, in onda in contemporanea su Rai 1:

Io volevo salutare la concorrenza perché noi siamo così. Carlo, abbiamo vinto noi, ma tu sei sempre il nostro maestro. Grazie Carlo. È un piacere batterti.

Chiara evidentemente l’ironia con cui Pio ha pronunciato le parole, così come il gesto fatto da Amedeo, che voleva alludere alla scomparsa terrena di Conti. Intanto su Rai 1, a Top Dieci, ad essere citati erano proprio i conduttori di Felicissima Sera: Carlo Conti, infatti, facendo una battuta a Leonardo Pieraccioni, nomina proprio i due comici.

Per convincere Leonardo a venire qui, voleva andare da Pio e Amedeo

Il riferimento di Conti è alla presenza del pubblico assai ridotto ospitato all’interno dello studio del Foro Italico, con il quale sarà poi proprio il comico toscano a ironizzare nuovamente sui due colleghi in onda su Canale 5, probabilmente “sbloccato” dal riferimento precedente del padrone di casa.

D’altra parte, in maniera sportiva, in un clima di fair play televisivo, era stato proprio Carlo Conti, già nella conferenza stampa di presentazione del proprio programma, a fare ironia sul cambio di programmazione, che lo avrebbe visto così sfidare Felicissima Sera, evitando comunque il duello con l’amica Maria De Filippi e il suo Amici.

C’è stata qualche discussione in casa perché mia moglie vorrà vedere Pio e Amedeo. È una loro fan sfegatata.

Una sfida alla quale Conti aveva detto di non tenere, ricordando la sua reazione non catastrofista lo scorso anno il giorno dopo la serata di premiazione dei David di Donatello. Vieni quindi facile immaginare che i riferimenti di questa sera all’interno di Top Dieci ci sarebbero stati anche qualora la puntata fosse stata registrata dopo il riscontro Auditel dell’esordio di settimana scorsa. Una sfida, durata solo due puntate, quella che ha visto contrapporsi Conti e Pio e Amedeo, all’insegna della correttezza. Da settimana prossima su Canale 5 ci sarà L’Isola dei Famosi, che così torna ad avere anche il secondo appuntamento settimanale in diretta: cambierà qualcosa?