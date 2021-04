Top 10 lascia il sabato, debutto rinviato a venerdì 23 aprile su Rai1

Tutto sembrava avviato verso il debutto della seconda serie di Top 10 per sabato 17 aprile. Erano anche andati in onda alcuni spot che davano l’appuntamento al pubblico di Rai1 proprio per quel giorno. Carlo (Conti) e Maria (De Filippi) erano già persuasi di questo loro “scontro” televisivo in assoluta amicizia, poi però qualcuno ha cambiato idea, o meglio qualcuno ha virato le vele verso un’altra direzione ed ecco che magicamente oggi pomeriggio Top 10 ha lasciato il sabato sera ed è stato spostato alla serata del venerdì.

La decisione sarebbe arrivata direttamente dal settimo piano di viale Mazzini, magari sollecitata dai diretti interessati. E’ facile, anzi facilissimo pensare che questo cambio di marcia possa essere arrivato dopo aver visto i lusinghieri dati di ascolto di questa edizione di Amici che ha sempre vinto, anzi stravinto la sfida del sabato sera (anche se la parola “sfida” nel caso specifico è forse troppo azzardata).

Il debutto quindi di Top 10 slitta a venerdì 23 aprile in prima serata su Rai1. Canzone segreta concluderà temporaneamente il suo cammino venerdì 16 aprile con la sua quinta puntata, mentre la sesta, che conterrà al suo interno anche una sorta di “meglio di” verrà collocata più avanti. Per quel che riguarda il sabato sera si starebbe pensando di collocare in quello slot una fiction, magari stavolta in prima visione per dare un “senso” alla parola “sfida” di cui sopra, ma su questo ci aggiorneremo più avanti.