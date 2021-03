Top 10 slitta di una settimana, la partenza sabato 17 aprile

La seconda serie di Top 10 deve attendere, ma solo un pochino. Confermata la posizione nel palinsesto di Rai1 del sabato sera, il nuovo varietà a tutto classifiche deve attendere la partenza di una settimana. La prima puntata di Top 10 dunque non andrà in onda come preventivato sabato 10 aprile, ma sette giorni dopo ovvero sabato 17 aprile 2020. Il programma diretto e condotto da Carlo Conti presiederà il sabato sera della prima rete della televisione pubblica per tutto il ciclo di trasmissioni “scontrandosi” con il serale di Amici 20. La seconda serie di Top 10 sarà composta da sei emissioni e peccato che il singolar tenzone non sia potuto partire da subito, ovvero fin da sabato 20 marzo, data in cui è partito il serale di Amici 20.

Nessuna guerra fra Carlo e Maria, i due come è noto si stimano molto e sono anche grandi amici, solamente sana concorrenza con due proposte che cercheranno di ritagliarsi i loro affezionati telespettatori, con lo spettacolo musicale di Canale 5 che strizza l’occhio ad un pubblico giovanile, cercando di acchiappare anche una buona quantità di telespettatori più agee, mentre il compito di Carlo con il suo Top 10 sarà quello di tenersi ben stretto il classico pubblico di Rai1 notoriamente più maturo rispetto alle altre reti generaliste e perchè no, di acchiapparne dell’altro.

Nessuno quindi è scappato da nessuno, semplicemente lo studio da dove verrà realizzata la seconda serie di Top 10, ovvero l’auditorium del foro italico in Roma, non è pronto per la data del 10 aprile, giorno in cui doveva debuttare la trasmissione. Nel frattempo su Rai1 andrà in onda sabato prossimo lo show condotto da Christian De Sica Una serata tra amici, mentre il sabato successivo 10 aprile verrà trasmessa la replica della miniserie Sotto copertura.

L’appuntamento dunque con la prima delle sei puntate di Top 10 è previsto per sabato 17 aprile dall’auditorium del foro italico in Roma, ovviamente con Carlo Conti.