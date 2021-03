Quanti sabati sera ha frequentato negli anni Christian De Sica? Tanti, davvero tanti. Da quel piccolo gioiello televisivo nella patinatissima televisione in bianco e nero degli anni settanta chiamato Bambole non c’è una lira, fino ad uno dei primi varietà della televisione a colori dal titolo Studio 80. Tutti e due questi spettacoli diretti dal grande, unico, inimitabile Antonello Falqui. Quando il regista sceglieva gli artisti dei suoi spettacoli ed era il vero direttore d’orchestra di quei programmi. Televisione finita ormai sotto metri e metri di terra, magari rinfrescata da qualche fiore che, complici i primi tepori primaverili, sboccia sopra quella tomba ad imperitura memoria di ciò che li sotto è sepolto. Christian De Sica certamente ricorderà quei momenti nel suo nuovo one man show che Rai1 ha deciso proprio di collocare -non a caso- di sabato sera.

Proprio quella magica serata che una volta era terreno esclusivo di grandi artisti e grandi professionisti dello spettacolo – inutile citare i nomi, chi sa un minimo di tv se li ricorderà, magari grazie a intensi manoscritti vergati da chi la tv la ama davvero e non solo la usa per propria vanità personale – ospiterà questo suo one man show di cui si parla da tanto tempo. Nello studio televisivo che ospiterà questo suo spettacolo Christian De Sica ripercorrerà tutta la sua carriera artistica e anche privata, in un percorso di memoria punteggiato da tanti momenti di spettacolo, anche intensi e speciali.

Uno di questi sarà certamente il suo incontro con il cognato Carlo Verdone, il fratello della sua adorata moglie. Tanti ricordi personali, tanti aneddoti che andranno ad intrecciarsi a momenti musicali in un viaggio personale in cui sarà accompagnato dall’amico Pino Strabioli. Durante lo spettacolo non mancheranno anche momenti di dialogo con la figlia e la moglie. Insomma, come dice il titolo di questo spettacolo si tratterà di Una serata tra amici e parenti aggiungiamo noi. Una serata in cui avremo modo di vedere il talento a 360 gradi di un artista che è assolutamente molto di più dell’attore brillante che ci ha fatto fare tante risate negli innumerevoli cine panettoni di cui è stato protagonista.

L’appuntamento con lo show Una serata tra amici con protagonista Christian De Sica è per il sabato di Pasqua, ovvero 3 aprile, in prima serata, dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo (in concorrenza con l’Amici della sua amica Maria De Filippi).