Oggi, giovedì 18 marzo 2021, è stato registrato il primo serale della ventesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda, in prima serata su Canale 5, sabato 20 marzo.

Come anticipato da TvBlog, la giuria di Amici 20 è composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Ricordiamo, inoltre, che per il serale di quest’edizione, gli allievi sono stati suddivisi in tre squadre, e non più due, la prima capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Tommaso, Sangiovanni, Deddy, Serena, Esa, Leonardo ed Enula), la seconda guidata da Arisa e Lorella Cuccarini (Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa) e la terza diretta da Anna Pettinelli e Veronica Peparini (Aka7even, Giulia e Samuele).

Di seguito, trovate le anticipazioni, pubblicate dal sito Isa e Chia, riprese dal profilo Twitter Le Emily di Amici 20. Se non volete rovinarvi la sorpresa, INTERROMPETE QUI LA LETTURA.

Gli ospiti di questa prima puntata sono stati Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo.

Arisa ha cantato il suo pezzo sanremese, Potevi fare di più.

Nella prima manche, la squadra Zerbi-Celentano ha sfidato il team Arisa-Cuccarini che ha vinto il confronto (Martina ha vinto contro Enula, Serena ha vinto contro Rosa, Sangiovanni ha vinto contro Tancredi).

Rosa, Gaia e Tancredi sono finiti al ballottaggio. Gaia è stata eliminata.

Per quanto riguarda la seconda manche, si è ripetuta la sfida Zerbi-Celentano vs Arisa-Cuccarini. Il team guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha nuovamente vinto.

Raffaele, Ibla e Martina sono finiti al ballottaggio. Raffaele ha affrontato un ulteriore ballottaggio contro l’allievo uscito sconfitto dalla terza manche.

Nella terza manche, il team Zerbi-Celentano ha sfidato la squadra Pettinelli-Peparini che ha vinto (Sangiovanni ha vinto contro Aka7even, Samuele ha vinto contro Giulia e Tommaso, Giulia ha vinto contro Enula).

Deddy, Esa e Sangiovanni sono finiti al ballottaggio.

Raffaele ed Esa sono stati i protagonisti del ballottaggio finale.

Il pubblico presente in studio è stato dotato di un telecomando per votare l’allievo preferito. La più votata della prima puntata è stata la ballerina Giulia.