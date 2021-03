Amici di Maria De Filippi: la giuria del serale

Parte sabato sera in prime time su Canale 5 la ventesima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi, il più longevo e di successo talent show della televisione italiana. Il programma parte con alcune novità a partire dal direttore artistico che sarà, come anticipato da queste colonne, Stéphane Jarny, coreografo e sceneggiatore francese che è stato presentato da Maria stessa nel corso dell’ultimo appuntamento del sabato pomeriggio su Canale 5.

Vi abbiamo già dato conto della composizione delle squadre che si contenderanno la vittoria di Amici e che saranno capitanate dei professori della più celebre scuola di talenti italiana. Rudy Zerbi, Arisa, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Nello specifico la prima squadra, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è formata da Tommaso, Sangiovanni, Deddy, Serena, Esa, Leonardo, Enula. Il secondo team, affidato ad Arisa e Lorella Cuccarini, è composto da Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa. Il terzo gruppo, diretto da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, ha, al proprio interno, Aka7even, Giulia e Samuele.

Ospite della prima puntata del serale di Amici 2021 sarà Sabrina Ferilli, che parlerà della nuova fiction che la vedrà protagonista da mercoledì 24 marzo su Canale 5 dal titolo Svegliati amore mio in cui vestirà i panni di una coraggiosa mamma con una figlia che si ammala e il sospetto cade sui veleni emessi dalla fabbrica dove lavora il marito. Per quel che riguarda la giuria è previsto un gradito ritorno ovvero Stefano De Martino impegnato in questi tempi con il varietà di Rai2 Stasera tutto è possibile, mentre gli altri componenti del corpo giudicante del serale di Amici 2021 saranno Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. La puntata si sta registrando in queste ore.

Appuntamento dunque con la prima puntata del serale di Amici 2021 sabato 20 marzo a partire dalle ore 21:10, subito dopo l’edizione del sabato di Striscia la notizia, con la conduzione e la direzione di Maria De Filippi naturalmente su Canale 5.