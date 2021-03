Serale Amici 2021, anche Stefano de Martino in giuria?

Manca ormai solo una settimana all’inizio del serale di Amici 2021 e mentre il cast dei talenti va via via formandosi, anche quello dei giudici sta per essere ufficializzato.

Naturalmente il periodo in corso pullula di indiscrezioni che poi passeranno nelle mani di Maria de Filippi, a quel punto la conduttrice potrà smentirle o confermarle e fra queste aleggia un nome già conosciuto al talent show di Canale 5: Stefano de Martino.

Il conduttore di Made in Sud e Stasera tutto è possibile secondo quanto riporta 361magazine sarebbe in lizza per tornare nello studio dove tutto è nato circa 12 anni fa, quando Stefano fu allievo della scuola. Il successo lo portò a divenire addirittura parte integrante della squadra di professionisti del programma.

Il rapporto con Maria de Filippi – non è un segreto – è particolarmente amichevole e affettivo. Recentemente de Martino è stato ospitato a C’è Posta per te dove si è prestato per fare una sorpresa al destinatario di una delle storie. Al termine del suo intervento ha voluto spendere due parole per la conduttrice ringraziandola per tutto quello che ha fatto per lui: “Se oggi sono arrivato fin qui è proprio grazie a lei“.

Ballerino, conduttore e anche attore provetto: poco più di un mese fa Stefano de Martino ha fatto la sua comparsa nella sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6 come guest-star.

Nell’ipotesi lanciata da 361magazine ci sarebbe anche il ritorno di un’amica della conduttrice, già giudice popolare di Tu si que vales: Sabrina Ferilli. L’attrice protagonista della nuova fiction su Canale 5 Svegliati amore mio, in onda dal 24 marzo prossimo, è stata già chiamata nel ruolo di giudice ad Amici e Amici Speciali nel 2020.