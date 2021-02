Nel Convento di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) sembrerebbe che… Stasera tutto è possibile. Sarà Stefano De Martino, conduttore del popolare show di Raidue, ad essere infatti la guest-star della sesta puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, in onda questa sera, 4 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno.

A portare De Martino ad Assisi sarà Suor Costanza (Valeria Fabrizi), per un’insolita gara di ballo. La danza, quindi, è ancora una volta al centro di un’ospitata celebre per la fiction di LuxVide: basti pensare che nella quinta stagione il cast si recava a Roma per prendere parte ad una puntata di Ballando con le stelle.

Stefano De Martino in Che Dio Ci Aiuti 6: le anticipazioni

Che Dio Ci Aiuti 6 – Appuntamento a giovedì (Pt.6) Buon lunedì Angioletti! 🤗Sarà una settimana movimentata al Convento degli Angeli, per non dire danzereccia!!! 💃🏻🕺🏻Siete pronti a conoscere l'ospite speciale delle prossime puntate? Ci vediamo giovedì sera, come sempre alle 21:25 su Rai!!! 🙏🏻🧡 Posted by Che Dio Ci Aiuti on Monday, February 1, 2021

La presenza di De Martino sarà nel primo episodio, “Il mio angelo”, in cui Suor Costanza iscrive le coppie del Convento ad una gara di ballo a cui il ballerino e conduttore presenzierà. L’idea della religiosa è quella di reincontrare il suo vecchio pupillo: è stata proprio lei, infatti, ad insegnare a De Martino il suo primo passo di danza.

La gara, però, crea tensioni tra i ragazzi, soprattutto tra Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Monica (Diana Del Bufalo), dopo che lui scopre che lei ha avuto una storia con Nico (Gianmarco Saurino). Azzurra (Francesca Chillemi), intanto, deve decidere quale famiglia sia la più adatta per accogliere Penny (Olimpia Novello), ma la bambina sembra avere le idee chiare.

© Lucia Iourio

Nel secondo episodio, “Segreti di famiglia”, l’arrivo ad Assisi di Elisa (Irene Ferri), sorella di Suor Angela, porta nella protagonista nuovi dubbi circa il suo legame con Erasmo (Erasmo Genzini). Dopo aver scoperto che il giovane ha sulla gamba la stessa voglia che ha lei, la donna inizia a pensare che possa essere suo figlio.

Lo stesso Erasmo, intanto, indaga su sua madre, aiutato da Carolina (Isabella Mottinelli), sempre più integrata nelle dinamiche del Convento. Monica, intanto, deve affrontare la visita inaspettata di sua zia Franca: per ottenere da lei un lascito di denaro chiede aiuto a Nico e Penny. Azzurra, infine, ha dei dubbi sul suo futuro e chiede un segno dall’alto per sapere se stia facendo bene a prendere i voti.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.