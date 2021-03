Amici 20 serale: tre squadre, giudici esterni, più eliminazioni alla prima puntata

Nel corso dell’ultimo daytime di ‘Amici 20’, andato in onda, oggi pomeriggio, su Canale 5, abbiamo appreso che tutti gli allievi di canto e ballo hanno ricevuto, per volontà dei professori, il lasciapassare per il serale. Maria De Filippi ha letto ai docenti un comunicato dalla produzione in previsione della prima puntata in onda sabato 20 marzo 2021:

Considerato che avete deciso di portare tutti i vostri talenti al serale, la produzione ha deciso che verranno formate 3 squadre composte da cantanti e ballerini. Seguite i ragazzi da 6 mesi e avete più volte espresso le vostre preferenze. Per questo, la produzione, vi chiede di scegliere come associarvi a coppie tra voi sulla base di comunione di intenti e identità di vedute. In questo modo ogni squadra sarà composta da due professori (1 di canto e 1 di ballo) che si porteranno dietro i rispettivi allievi. Questo per permettere di trasferire ai ragazzi il massimo della vostra esperienza sostenendo i ragazzi della vostra squadra in cui riscontrate la vostra idea di talento e combattendo quelli delle altre squadre che, al contrario, non rispecchiano la vostra idea di talento. A giudicare la gara sarà una giuria esterna composta da tre persone e nel corso della prima puntata avverranno due o tre eliminazioni.

I cantanti e ballerini hanno ipotizzato i vari accoppiamenti dei prof ed i nomi dei possibili giudici (dalla Ferilli a Gerry Scotti passando per Michele Bravi, Loredana Bertè e Miguel Bosè).

Squadra Zerbi – Celentano

La prima squadra, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è formata da Tommaso, Sangiovanni, Deddy, Serena, Esa, Leonardo, Enula.