Chi sarà il nuovo direttore artistico del serale di Amici 2021, al via sabato 20 marzo su Canale 5?

Noi di TvBlog siamo in grado di svelare in anteprima il suo nome. Si tratta di Stéphane Jarny, coreografo e sceneggiatore francese. Nel suo prestigioso curriculum televisivo ci sono anche Miss France e The Voice. Di recente è stato anche giurato di Got to Dance.

Stéphane Jarny prende il posto di Giuliano Peparini, che per sette anni (saltando solo una stagione, allorquando fu sostituito da Luca Tommassini) si è preso in carico la responsabilità artistica della fase finale della trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi.

Ad annunciare il suo forfait è stato lo stesso Peparini nello speciale trasmesso oggi sulla rete ammiraglia di Mediaset di cui è stato ospite:

Maria tu sai come sono fatto, se non sono carico al 100% ho sempre paura di non essere in grado di dare il massimo. Io sto al 70%, ho bisogno di una ricarica per poter ripartire e tornare a essere il più possibile ispirato per emozionare.

La scelta di Jarny conferma la capacità della De Filippi di guardare televisivamente parlando anche fuori dai confini nazionali e, al contempo, la sua volontà di regalare al talent più longevo d’Italia un respiro più internazionale. Un tentativo già sperimentato negli anni scorsi, con – tanto per fare due esempi – le scelte di Miguel Bose e Ricky Martin.

Per la cronaca, nella già menzionata puntata andata in onda oggi pomeriggio (registrata ieri, con Arisa collegata da Sanremo – è in gara al Festival con il brano Potevi fare di più) sono stati ammessi i primi allievi al serale. Si tratta dei cantanti Enula, Sangiovanni e Gaia.