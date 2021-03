Il Festival di Sanremo attualmente in corso, come di consueto, non ferma Amici, il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, sbarcato, di recente, anche su Amazon Prime Video.

Oggi, sabato 6 marzo 2021, infatti, andrà in onda il quindicesimo speciale del sabato della fase iniziale di questa ventesima edizione. L’appuntamento è sempre per le ore 14:10.

Anche in questo speciale, gli allievi della scuola di Amici dovranno dimostrare di meritare il loro posto alla fase serale del talent show, ormai imminente. Come già sappiamo, infatti, quest’anno non c’è un limite di posti al serale, di conseguenza, al momento, tutti gli allievi, virtualmente, hanno in mano l’accesso al serale, dopo aver ricevuto le felpe oro.

L’ospite di questa puntata sarà il rapper Il Tre che ha recentemente conquistato il primo posto in classifica con il suo album Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo. Il rapper si esibirà con la canzone Il tuo nome.

La puntata è stata registrata ieri, venerdì 5 marzo, di conseguenza, le anticipazioni dettagliate di ciò che è accaduto sono già disponibili. Interrompete qui la lettura, se non volete rovinarvi la sorpresa. Per le anticipazioni, ringraziamo il sito Vicolo delle News.

Arisa, tra i Big di Sanremo 2021, ha preso parte allo speciale di Amici, tramite collegamento.

La prova Tim è stata vinta da Sangiovanni che si è esibito con il suo inedito Lady.

Martina, con la sua esibizione, è riuscita a farsi riconsegnare da Lorella Cuccarini la felpa che quest’ultima aveva deciso di sospenderle due settimane fa.

Leonardo ha protestato con Rudy Zerbi che, nel corso dell’ultima settimana, aveva manifestato la volontà di eliminare i cantanti piazzatisi nelle ultime due posizioni nelle classifiche degli inediti stilate da Giorgia, Linus e J-Ax, un’idea che non è piaciuta nemmeno ad Arisa e Anna Pettinelli. Leonardo, tra l’altro, ha anche avuto un diverbio con Deddy, trovando ingiusto che i cantanti, che lui reputa stonati, siano alti in classifica.

Rudy Zerbi, quindi, ha chiesto agli allievi di stilare una loro classifica nella quale i primi tre classificati avrebbero conquistato l’accesso al serale. Ai primi tre posti, si sono piazzati Aka7even, Enula e Sangiovanni.

Dopo la discussione, si è deciso di stilare una classifica generale, facendo una media delle precitate classifiche, mandando al serale gli allievi presenti ai primi tre posti.

La prima allieva ammessa al serale è stata Gaia che, nella classifica generale, occupa il terzo posto. Il secondo allievo è stato Sangiovanni, piazzatosi al secondo posto. La terza allieva ad essere stata ammessa al serale è stata Enula che, quindi, occupa il primo posto nella classifica generale.

Rudy Zerbi e Arisa, inoltre, hanno discusso anche dopo l’esibizione di Ibla.

Per quanto riguarda i ballerini, invece, Giuliano Peparini, che non sarà il direttore artistico di quest’edizione del serale di Amici, ha valutato le esibizioni degli allievi, stilando una classifica: i primi due classificati, Samuele e Rosa, hanno ottenuto l’accesso al serale con il benestare dei professori.