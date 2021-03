Amici sbarca su Amazon Prime Video: tutti gli appuntamenti

Amici, il talent show, condotto da Maria De Filippi sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 5 marzo. Da domani saranno a disposizione degli utenti i consueti appuntamenti della trasmissione e si arricchisce, in esclusiva per i clienti Prime Video, con un nuovo contenuto, che porta per titolo, Amici Specials.

Amici Specials

Amici Specials, disponibile per i clienti Prime in esclusiva su Prime Video, ogni martedì, è l’unico appuntamento con la scuola del talento narrato da Maria de Filippi in persona. Immagini totalmente inedite che porteranno a conoscere ancora di più i protagonisti della ventesima edizione del programma, con ospiti d’eccezione e il meglio della settimana.

Amici Daily – Pomeriggio

L’appuntamento quotidiano, ogni pomeriggio su Canale 5 alle ore 16:10 con la scuola più ambita d’Italia sarà disponibile su Prime Video il giorno successivo alla messa in onda in chiaro.

Amici Daily – Sera

La striscia serale, in onda a partire dalle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, su Italia 1, racconta la vita degli allievi nella Scuola e nella casetta di Amici: sfide, delusioni, rivincite, amori, lezioni, liti con i professori e quotidianità dei cantanti e ballerini, è disponibile su Prime Video il giorno dopo la messa in onda sulla rete giovane del gruppo Mediaset.

Amici – speciale del sabato pomeriggio

Lo speciale pomeridiano del sabato è l’appuntamento più atteso dai fan della trasmissione. Per gli aspiranti talenti del canto e del ballo è l’occasione per esibirsi di fronte ai professori di appartenenza e mostrare i passi avanti compiuti, è la vetrina ideale per mettere in scena le performance imparate nel corso della settimana ma soprattutto per riconfermare il banco, rimanere nella scuola e accedere alla fase del serale. La puntata sarà visibile il giorno dopo la messa in onda su Canale 5.

Amici – il serale

Sfide, esibizioni, duetti, guest star d’eccezione per decretare il vincitore dell’ultima edizione della competizione di canto e ballo. Il giorno successivo alla messa in onda in chiaro tutte le puntate del Serale saranno disponibili su Amazon Prime Video.