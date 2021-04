Oggi, giovedì 15 aprile 2021, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di Top Dieci, il varietà/game show di Rai 1, condotto da Carlo Conti.

Top Dieci tornerà in onda a partire dal 23 aprile, in prima serata, per un totale di 6 puntate, ogni venerdì sera. La regia del programma sarà a cura di Maurizio Pagnussat.

Anche in questa seconda edizione di Top Dieci, due squadre formate da vip si affronteranno in un game show incentrato su una serie di classifiche riguardanti la cultura pop in Italia e l’identità del nostro paese, dalla musica al cinema, dalle abitudini alle curiosità, passando per lo sport e la storia.

La prima edizione di Top Dieci è andata in onda l’anno scorso, dal 14 giugno al 3 luglio 2020. Carlo Conti, durante il lockdown causato dalla pandemia di COVID-19, dovette rinunciare a La Corrida, sospeso dopo due puntate, e tornò in onda, in prima serata, con l’edizione 2020 dei David Di Donatello e, successivamente, con un nuovo programma, Top Dieci appunto, realizzato in assenza di pubblico, dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma.

Gli ospiti intervenuti nel corso della prima edizione furono Christian De Sica, Serena Autieri, Alessandro Siani, Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Nino Frassica, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi, Cristiano Malgioglio, Diletta Leotta, Enrico Brignano, Claudia Gerini, Giancarlo Magalli, Al Bano, Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Gabriele Cirilli, Marisa Laurito, Serena Rossi e Tosca D’Aquino. Altri ospiti che parteciparono al programma, senza giocare, furono Massimo Ranieri, Roberto Mancini, Leonardo Pieraccioni, Patty Pravo, Loretta Goggi, Carlo Verdone e Loredana Bertè.

Durante la conferenza stampa, interverranno Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Claudio Fasulo, vice-direttore di Rai 1, Fabrizio Ievolella, amministratore delegato di Banijay Italia, e il conduttore Carlo Conti.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 11:30.