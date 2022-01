Il cantante mascherato 3, movimenti in giuria, vediamo la situazione

Mentre Ballando con le stelle è da poco terminato con i lusinghieri dati di ascolto che sappiamo, nel team di Milly Carlucci si intrecciano nuove idee rispetto alla prossima edizione, la numero tre, del Cantante mascherato, lo show musicale che viene realizzato dalla squadra della regina del sabato sera di Rai1. Del Cantante mascherato è nota la data di messa in onda, ovvero subito dopo il Festival di Sanremo, il venerdì sera.

Sarà una serie più lunga rispetto alle precedenti e che vedrà al suo interno delle novità. Ovviamente non possiamo dirvi i nomi di chi è stato e sarà contattato per far parte del cast del programma, in quanto come è noto i cantanti devono restare misteriosi fino alla prima puntata e anche possibilmente oltre. Però su una cosa possiamo darvi delle indiscrezioni, ovvero sulla giuria del programma.

Di certo non ci sarà più Costantino Della Gherardesca che ha firmato un contratto in esclusiva con Sky. Caterina Balivo sarà certamente confermata, cosi come Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, mentre potrebbero esserci nuovi ingressi e rimescolamenti di carte per il resto del team fisso del programma. Non ci sarà più neppure Raimondo Todaro nelle vesti di coreografo del programma, visto che l’ex maestro di Ballando con le stelle è andato, per questa stagione, a far parte del cast del varietà di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Le coreografie della terza edizione del Cantante mascherato saranno curate da Simone Di Pasquale, mentre le vesti di investigatrice saranno indossate da Sara Di Vaira.

La giuria dovrebbe essere formata da quattro elementi e attualmente si è alla ricerca del quarto. Fra i candidati ci sono Arisa, la vincitrice dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle e che abbiamo appena vista far visita a Maria De Filippi nell’ultima emissione di Amici. Poi in corsa per la quarta poltrona di giurato del Cantante mascherato 3 abbiamo anche Morgan e da non sottovalutare la possibilità di un ingresso nel varietà di Milly Carlucci della cantante Iva Zanicchi, che vedremo presto fra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022.

Insomma nuovo cast e nuovi ingressi in giuria per l’edizione numero tre del Cantante mascherato che è prevista e confermata nel venerdì sera di Rai1 a partire da febbraio, subito dopo l’edizione 2022 del Festival di Sanremo diretto e condotto per la terza volta da Amadeus.