Amici 21: Arisa giudice delle cover nella puntata di domani

Il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Arisa torna dunque domani ad Amici e Maria è pronta a festeggiarla a dovere. Arisa aveva fatto una scappatella, era andata a Ballando con le stelle dalla “concorrente” Milly Carlucci. Aveva anche vinto quel programma, aveva fatto bella figura ed aveva dimostrato la sua bravura ed ora Maria De Filippi, che l’aveva accolta nella sua squadra, con gioia di entrambe, la riaccoglie proprio ad Amici come ospite della puntata di domani.

Arisa sarà dunque ospite della puntata di domani domenica 9 gennaio 2022 di Amici, puntata che verrà registrata oggi. In particolare siamo in grado di anticiparvi che Arisa sarà giudice della gara delle cover che vedrà impegnati i ragazzi della scuola d’arte più famosa d’Italia. Torneranno dunque in mente a tutte e due le donne i tempi, quelli della scorsa edizione del celebre talent show di Canale 5, quando Arisa era prof del team di cantanti, quest’anno sostituita dalla bella e brava Lorella Cuccarini.

Arisa domani dunque sarà accolta -paragone forse un po’ ardito ma i lettori speriamo ci perdoneranno- come fu accolto il ritorno del figliol prodigo nella parabola della Bibbia che ha aperto questo post. Un ritorno dunque a casa per la bella brava cantante vincitrice dell’ultima edizione dello show del sabato sera di Rai1 diretto e condotto da Milly Carlucci. Arisa a settembre, in occasione della partenza della nuova serie di Amici, scrisse una bella lettera a tutto il team del programma guidato da Maria De Filippi:

“Buongiorno a tutti, oggi inizia una nuova edizione di Amici. Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola d’imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati. Amici è un’esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista. È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fino ad ora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico. Spero di vedere Elisabetta tra i banchi, come avevamo concordato “con me o senza di me tu ci sarai” e poi… Auguro a tutto lo staff, dagli autori ai ballerini, all’ufficio stampa, ai prof di canto, ai tecnici, ai macchinisti, al regista, alla sartoria, alle signore dei camerini, agli autisti, di lavorare in serenità e di divertirsi, sono tutte persone straordinarie ed è anche merito loro se Amici funziona, ci attacca allo schermo e ci lascia senza fiato”.

Dunque alla fine Maria De Filippi sceglie di ricambiare queste belle parole di Arisa festeggiandola e chiamandola nell’emissione di domani di Amici e siamo certi che festeggerà un suo eventuale nuovo ritorno in un futuro prossimo anche se la cantante dovesse fare una nuova scappatella da Milly, magari come giurata del Cantante mascherato 3, ma forse questo non accadrà. Ovviamente parimenti ci aspettiamo presto un ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle, Milly siamo certi, lo aspetta a braccia aperte!