Amici 21 torna domenica pomeriggio, dalle 13.55 circa, con la nuova puntata dopo la pausa festiva di Natale e Capodanno. Il talent show fa il suo esordio all’inizio del 2022 e la puntata, in base alle indiscrezioni, sarà registrata il giorno prima, sabato 8 gennaio. Ritroveremo quindi tutti i cantanti e i ballerini che si sfidano per riuscire ad arrivare al serale, previsto dopo la messa in onda di “C’è posta per te”.

Al momento nessuno di loro ha la certezza di poter conquistare un posto nella fase decisiva del programma. La missione, nelle prossime settimane, è quella di riuscire a mantenere il banco assegnato dal loro insegnante di riferimento. Allo stesso tempo, i professori, potranno avere la possibilità di confermare o meno le maglie ai loro allievi, dando vita anche a delle sfide che metteranno alla prova il talento e le qualità dei singoli concorrenti di fronte ad un giudice esterno. Vi ricordiamo che, quest’anno, dopo l’assenza di Arisa (trionfatrice a Ballando con le stelle), Lorella Cuccarini ha preso il suo posto nella categoria canto. Confermati, invece, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi nei loro ruoli.

Ad oggi, i cantanti ancora in gara nel programma sono Elena, Aisha, Albe, Alex, Crytical, Luigi, Nicol, Rea, Sissi e LDA. Per quanto riguarda i ballerini, invece, presenti Carola, Christian, Cosmary, Cristiano, Dario, Mattia a Serena. Sono loro i concorrenti che ritroveremo nella puntata di domenica 9 gennaio 2022.

Ad oggi, LDA e Albe sono riusciti a brillare più degli altri nelle classifiche dei singoli. Albe ha conquistato il disco d’oro grazie al brano “Millevoci” mentre LDA, in squadra con Rudy Zerbi e spesso criticato da Anna Pettinelli (poco convinta sul suo stile musicale) ha ottenuto la certificazione di disco di platino grazie al suo inedito “Quello che fa male”.

“Una canzone si può scrivere in mille modi, la ricerca delle parole è fondamentale. Ai provini ho incontrato Niccolò che è riuscito ad impressionarmi con una canzone accattivante dal punto di vista delle parole. LDA, paragonato a lui, è ancora all’asilo. “Ti prego amore non devi cambiare, mi togli il fiato e non mi fai parlare…” alcune delle frasi usate da lui. Amore, cuore, la sagra della banalità. E’ inutile riproporre sempre la stessa rima. E’ ora di cambiare. A proposito, anche cambiare fa rima con amare. Per questo ho deciso di mettere in sfida Niccolò con LDA“

Questo accadeva a novembre 2021 ed era solo una delle sfide alle quali LDA è stato sottoposto durante il percorso nel programma, dove ha sempre avuto la meglio con il giudice esterno che doveva valutare il confronto con i due artisti. Anche in quel caso, la richiesta di Anna Pettinelli e le critiche mosse al concorrente, non ottennero riscontro, permettendo a LDA di continuare il suo percorso nel talent show.

Sono loro due, LDA e Albe, ad oggi, ad aver ottenuto maggiore attenzione da parte del pubblico, nonostante anche Alex sia apparso in classifica (durante i mesi scorsi) con il brano “Sogni al cielo”, primo inedito presentato ad Amici 21.

Mancano ancora mesi prima dell’inizio del serale, ci saranno altre sfide e, nel frattempo, ben due finalisti di Amici 20 potranno coronare il sogno di debuttare sul palco del Teatro Ariston, in gara a Sanremo 2022. Parliamo di Sangiovanni e Aka 7even, ex allievi di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Per i ragazzi di quest’anno, una doppia missione in atto: riuscire a conquistare un posto assicurato nel serale e provare ad affiancarsi e replicare il successo ottenuto dagli allievi della precedente edizione (dei record).