Ai confermati Beautiful ed Endless Love si aggiunge la novità The Family, mentre La Promessa ha conquistato da qualche settimana spazi maggiori e My Home My Destiny si sposta al weekend

L’estate di Canale 5, dal punto di vista della programmazione del day-time, sembrava essersi consolidata definitivamente in queste settimane. Invece da domani, lunedì 8 luglio 2024, il palinsesto estivo del pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset cambia nuovamente volto.

Canale 5, arriva The Family

Cominciamo dal primo pomeriggio: Canale 5 conferma l’appuntamento tradizionale con Beautiful, in onda ogni giorno alle 13:45. A seguire, alle 14:15, si conferma anche Endless Love, la dizi turca che è in onda dal marzo scorso e che ha preso il posto (almeno nello slot pomeridiano) di Terra Amara, che ricordiamo si è conclusa l’8 giugno scorso.

La novità è subito dopo: alle 14:45 va infatti in onda The Family, altra produzione turca trasmessa in Patria tra il 2023 e il 2024. 95 gli episodi dell’edizione italiana per quello che è stato presentato come un adattamento del cult I Soprano e che proporrà al pubblico di Canale 5 una nuova storia d’amore, ovviamente non senza ostacoli e sorprese.

The Family dovrebbe (salvo colpi di scena) restare in onda per tutta l’estate nel pomeriggio di Canale 5. Come avvenuto in passato con altri titoli, la programmazione estiva sarà un test per valutarne un’eventuale messa in onda autunnale o invernale e quindi far concludere la serie durante il periodo di garanzia oppure no.

Dopo The Family prosegue, alle 15:50, l’appuntamento con La Promessa. La soap opera spagnola, tutt’ora in produzione, si sta riprendendo un’ampia fetta del day-time Mediaset dopo che per tutto l’inverno è andata in onda praticamente in “pillole”, con episodi di una decina di minuti. Sarà da capire, anche in questo caso, se in autunno La Promessa sarà nuovamente ridimensionato o la durata di un’ora a puntata sarà confermato. Seguono i già rodati Pomeriggio 5 News con Simona Brachetti e le repliche di Caduta Libera.

My Home My Destiny si sposta al weekend

Leggermente differente la struttura del day-time del fine settimana: se Beautiful resta più che confermato, il sabato e la domenica diventa la nuova collocazione di My Home My Destiny, altra serie turca la cui programmazione su Canale 5 è stata a dir poco curiosa.

Dopo il debutto nel luglio 2023, a settembre la seconda ed ultima stagione della serie è stata messa a disposizione in esclusiva su Mediaset Infinity, che ne ha pubblicato un episodio al giorno, fino a febbraio 2024. Dal 17 giugno scorso, la serie è tornata in onda su Canale 5 con gli episodi inediti per il piccolo schermo.

Ora, un nuovo spostamento, nel fine settimana, quindi con due soli episodi a settimana contro i sette (uno al giorno) di questo inizio estate. C’è da dire che per Canale 5 questa è sì una prima tv, ma chi si è appassionato alla trama ed ai personaggi può tranquillamente vedersi tutti gli episodi su Mediaset Infinity, fino al finale di serie, senza aspettare la programmazione televisiva.

Cosa accadrà in autunno?

Alla luce di queste novità, viene da chiedersi quali saranno le soap a resistere ai primi freddi autunnali e a continuare ad andare in onda. Ricordiamo che a settembre tornerà la corazzata di Maria De Filippi e, nel weekend, anche il doppio appuntamento di Verissimo. Gli slot a disposizione sono quindi destinati a ridursi.

Dando per scontata la presenza di Beautiful e di Endless Love, se la giocano The Family, La Promessa e My Home My Destiny. La soap spagnola potrebbe tornare ai mini-episodi dell’inverno scorso, mentre per The Family potrebbe prospettarsi una strategia simile a quella di My Home My Destiny, ovvero una prosecuzione in streaming in attesa della prossima estate. E My Home My Destiny rischierebbe, a questo punto, di salutare una seconda volta la tv lineare. Tutte ipotesi, queste, che solo a settembre potrebbero trovare smentite o conferme: il test delle soap estivo è appena cominciato.