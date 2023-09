Sabrina Impacciatore madrina del Festival di Venezia. Non ci sarebbe nulla di strano, dal momento che l’attrice da ormai un anno sta vivendo un periodo d’oro, dopo la scoperta del pubblico internazionale grazie a The White Lotus 2 (per cui è candidata agli Emmy Awards 2023). Eppure, non è così, o meglio, lo è solo per finzione. E per una delle migliori serie tv in circolazione, Call My Agent Italia 2.

Impacciatore, come ampiamente annunciato a luglio, sarà tra le guest-star della seconda stagione del remake nostrano della serie francese Chiami il mio agente, di cui Sky ha mandato in onda la prima stagione a inizio 2023. Impossibile non pensare ad un seguito, le cui riprese sono in corso da quest’estate. E se nella prima stagione i protagonisti si trovavano alle prese con la gestione dei propri artisti ai David di Donatello, questa volta a dar loro filo da torcere sarà il Festival del Cinema di Venezia.

Approfittando degli allestimenti della manifestazione in corso in questi giorni, la produzione della serie (targata Palomar e Sky Studios) si è trasferita in Laguna per girare un episodio speciale, ambientato appunto a Venezia. Top secret la trama: l’unica informazione trapelata è che Sabrina Impacciatore, nei panni di se stessa, sarà la madrina del Festival.

In una scena sbarca davanti al muro dei fotografi delle grandi occasioni, in compagnia del direttore artistico della Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia, Alberto Barbera, all’iconico imbarcadero dell’Excelsior, nella più classica delle “cartoline” dal Festival del cinema. Al suo fianco, Lea (Sara Drago), pronta ad assicurarsi che tutto vada per il verso giusto. Ma, ovviamente, ci aspettiamo che non sia così.

La scena è stata girata di fronte a centinaia di fan increduli, assiepati sopra l’iconico pontile dell’hotel. Una presenza, la loro, che conferirà maggiore realismo all’episodio e che aumenta le aspettative verso una seconda stagione che attendiamo fin dall’ultimo episodio andato in onda.

Call My Agent Italia è stato, d’alta parte, uno dei pochi casi di remake riuscito in Italia negli ultimi anni. A Lisa Nur Sultan, che ha adattato la serie, va il merito di aver tenuto conto sì dell’originale, ma anche del contesto italiano intorno a cui ruota il racconto. Francia e Italia sono simili nella passione che nutrono per il cinema, ma è inevitabile che il rapporto con esso e con le grandi star sia differente.

Ecco che, allora, Call My Agent è un rifacimento ed al tempo stesso una nuova serie, capace di mettersi in gioco e di mettere in gioco i vari interpreti che accettano di recitarvi nei panni di se stessi, prendendosi in giro, ma guadagnandoci in simpatia.

Call My Agent Italia 2 andrà in onda nel 2024 su Sky e su NOW: ritroveremo i protagonisti al lavoro alla CMA, come la già citata Lea, Vittorio (Michele Di Mauro), Gabriele (Maurizio Lastrico) ed Elvira (Marzia Ubaldi). Con loro gli assistenti Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto), la receptionist Sofia (Kaze) e Luana Pericoli (Emanuela Fanelli), quest’ultima ancora alle prese con Corrado Guzzanti. Tra le guest-star, invece, oltre ad Impacciatore ci saranno anche Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto ed Elodie.