Vi abbiamo da poco informato della decisione della Rai di allungare Boomerissima, che quindi non si concluderà martedì 31 gennaio 2023 come previsto, ma avrà una puntata in più che andrà in onda la settimana dopo il Festival di Sanremo, ovvero il giorno di San Valentino. Pare davvero che in Rai, parlando degli altissimi vertici dell’azienda radiotelevisiva pubblica, ci sia davvero entusiasmo per i risultati ottenuti da questo programma, soddisfazione sopratutto per uno dei compiti che si è data questa dirigenza, quello cioè di riaccendere Rai2 e ringiovanirla.

Un compito che a volte è riuscito, come nei casi proprio di Boomerissima e poi del Tim Summer hits, di Dalla strada al palco e di Viva Rai2, (qui a dire il vero con la complicità autolesionistica dei redattori del Tg1), in altri meno, ma naturalmente il compito primario di Rai2 è proprio quello di sperimentare per trovare la strada giusta, in questo senso va interpretato anche l’approdo di Muschio selvaggio nel preserale di Rai2. Dunque, tornando a Boomerissima, questo varietà avrà una emissione in più che andrà in onda martedì 14 febbraio in prima serata su Rai2 dopo l’imperdibile appuntamento con il Tg2 Post di Manuela Moreno.

Ma prima ovviamente ci saranno le altre due puntate, la terza e la quarta, già organizzate di questa trasmissione, di cui andiamo ad anticipare i relativi ospiti, cioè quei vip che faranno parte delle squadre di boomer e millennial che animeranno la giocosa gara perno del programma. Per la terza puntata che andrà in onda martedì 24 gennaio 2023 vedremo in campo e ospiti della trasmissione Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, l’indimenticata Corona e ancora il Re delle pentole e dei materassi Giorgio Mastrota, quindi Mietta, Francesco Paolantoni, il giovane Riki, l’attore astro nascente della fiction Rai Pierpaolo Spollon, Drusilla Foer, Rocco Hunt e il conduttore di Dalla strada al palco Nek.

Per la quarta e non più ultima puntata di Boomerissima, in onda martedì 31 gennaio 2023, vedremo come protagonisti della gara Paola Barale, Alessandro Tersigni, Riccardo Rossi e Adriana Volpe per i boomer e Soleil Sorge, Alessandro Egger, Emanuel Caseiro e Paola Di Benedetto per i millennial, E’ inoltre prevista la presenza in studio anche degli Effeil 65, di Arisa, di Alberto Matano, Flavio Insinna, Nino Frassica e dei Boomdabash.

In attesa dunque della puntata extra di San Valentino, questo è il menu delle prossime due emissioni di Boomerissima, in onda il martedì in prima serata su Rai2 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.