Big show con Enrico Papi su Canale 5, ecco quando inizia

Ve ne abbiamo parlato non troppo tempo fa da queste colonne. Big show, il varietà che fu di Katia Follesa e Andrea Pucci su Italia 1 qualche anno fa sta per tornare in televisione. Stavolta però il programma non andrà più in onda sulla rete cadetta di casa Mediaset, ma è stato promosso sull’ammiraglia del gruppo, ovvero Canale 5. Il programma, vi avevamo anticipato, sarebbe approdato su Canale 5 con una edizione nuova di zecca alla cui conduzione è stato posizionato il buon Enrico Papi, in attesa di tornare a registrare nuove puntate di Scherzi a parte per l’autunno di Canale 5.

Ma torniamo a parlarvi di Big show, il programma tratto dal format inglese Michael McIntyre’s Big Show. Oggi siamo in grado di aggiungere alcuni tasselli rispetto a questo ritorno televisivo, per la precisione siamo in grado di dirvi quando andrà in onda la prima puntata e di quante emissioni è formato questo ciclo di trasmissioni di Big show, guidate dal talentuoso Enrico Papi.

La prima puntata di questa nuova serie di Big show condotta da Enrico Papi andrà in onda su Canale 5 venerdì 8 aprile 2022, subito dopo il consueto appuntamento con l’imperdibile Tg satirico di Antonio Ricci Striscia la notizia. Big show quindi è stato posizionato nella serata del venerdì, serata questa che era stata scelta da Mediaset per posizionare le sue fiction, per altro con risultati non paragonabili alle fiction Rai. Una scelta questa che ha penalizzato e non poco il Grande fratello vip, che nonostante questo è riuscito a sfondare il 20% di media della sesta edizione appena terminata, un punto in più rispetto al cinque e ben due punti in più rispetto alla quarta edizione del celebre reality show.

Ora il giovedì sarà occupato dall’Isola dei famosi, mentre il sabato come è noto è appannaggio di Amici di Maria De Filippi. L’altra notizia che siamo in grado di anticiparvi è che saranno 6 le puntate del Big show di Enrico Papi, per altrettanti venerdì sera di Canale 5. Appuntamento dunque per la prima puntata di Big show con Enrico Papi a venerdì 8 aprile in prima serata su Canale 5, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia.