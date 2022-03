Amici 2022: gli ospiti della prima puntata del serale

Sabato sera, 19 marzo 2022 in prima serata su Canale 5, subito dopo l’ennesima puntata di Striscia la notizia l’appuntamento è imperdibile per il pubblico amante di questo genere televisivo (e non solo) con la prima puntata dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi, il primo e più visto talent show della televisione italiana.

Proprio in questi minuti è in corso la registrazione della prima puntata del serale di Amici 21, una edizione che vede confermata in toto la giuria dell’anno scorso, ovvero Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash. Il meccanismo del programma vede la consueta sfida a squadre con i professori accoppiati fra loro formando quindi tre team, ovvero Pettinelli con Peparini, Cuccarini con Todaro e per finire Zerbi con la Celentano.

Ricordiamo ora i ragazzi che faranno parte delle tre citate squadre. Nel team guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci saranno Calma (cantante), Carola Puddu (ballerina), Gio Montana (cantante), LDA (cantante), Leonardo Lini (ballerino), Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino). La squadra guidata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, è composta da cinque elementi: Albe (cantante), Alice Del Frate (ballerina), Crytical (cantante), Dario Schirone (ballerino) e John Erik De La Cruz (ballerino). Quindi per chiudere ricordiamo i ragazzi che faranno parte del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: Aisha (cantante), Alex (cantante), Christian Stefanelli (ballerino), Nunzio Stancampiano (ballerino), Serena Carella (ballerina) e Sissi (cantante).

Ma dicevamo che proprio in questi minuti è in corso la registrazione della prima puntata di Amici che vedremo in onda fra 48 ore su Canale 5. Ospite musicale della prima puntata una cara e vecchia conoscenza di Amici, ovvero Elisa, che ha appena conquistato il disco di platino per la sua canzone “O forse sei tu” che la cantautrice ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto.

Non mancherà poi l’ospite comico che nella prima puntata di Amici 21 sarà il grande Nino Frassica, che sta per tornare su Rai1 nella nuovissima serie di Don Matteo. Appuntamento dunque per la prima puntata del serale 2022 di Amici di Maria De Filippi sabato sera, subito dopo Striscia la notizia, naturalmente su Canale 5.