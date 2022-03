Ogni carriera artistica vive le sue montagne russe e gli ultimi quattro anni lavorativi di Bianca Guaccero sembrano assomigliarci molto. Il debutto a Detto Fatto travolge e stupisce tutti: si spendono gli apprezzamenti e le critiche positive per la neo-conduttrice e nell’autunno seguente la Guaccero, oltre a essere confermata nel pomeriggio di Rai2, ottiene anche tre prime serate su Rai1 con Enrico Ruggeri alla conduzione di Una storia da cantare, di cui verranno realizzate, fra il febbraio e il marzo 2020, quattro nuove puntate dai risultati meno fortunati.

Alla fine del novembre dello stesso anno Bianca Guaccero e la squadra che lavora a Detto Fatto vengono travolti dalle polemiche per lo spazio della puntata del 24 novembre sulla “spesa sexy”. Viene sospesa per alcuni giorni la messa in onda del programma, che torna regolarmente nel palinsesto di Rai2 solo a partire dal 9 dicembre. L’edizione numero dieci di Detto Fatto parte invece all’insegna delle martellanti voci di chiusura per la trasmissione, indiscrezioni che portano la stessa conduttrice a esporsi sui social al riguardo.

Nelle ultime settimane Bianca Guaccero è entrata nel toto-nomi del Cantante mascherato, dove tutti la immaginavano sotto la maschera di Medusa, come poi ha confermato con lo svelamento al termine dell’ultima puntata andata in onda. Ora quindi la conduttrice, che in questi anni ha girato anche una serie diretta da Cinzia Th Torrini, trasmessa su Rai1 nello scorso autunno, potrà dedicarsi esclusivamente a Detto Fatto, per quelle che potrebbero essere per lei le ultime settimane di conduzione.

Se il destino del programma negli ultimi giorni sembrerebbe mutato (potrebbe, infatti, strappare all’ultimo un’inaspettata riconferma), quello della sua conduttrice, salvo colpi di scena come al solito da non escludere, pare in maniera più certa lontano dal pomeriggio di Rai2, con un futuro lavorativo ancora da delinearsi. Nelle scorse settimane il settimanale Oggi ha riportato che la Guaccero sarebbe corteggiata da Milly Carlucci per entrare a far parte del nuovo cast di Ballando con le Stelle.

Solo il tempo ci saprà dire se il corteggiamento della Carlucci si trasformerà in un accordo che vedrebbe coinvolta Bianca Guaccero in qualcosa di non molto dissimile da quanto avvenuto lo scorso anno con Mietta, che ha partecipato nel 2021 a Il cantante mascherato sotto la maschera di Farfalla, per poi prendere parte in maniera poco fortunata a Ballando con le Stelle alcuni mesi dopo. La situazione in cui si ritroverebbe la Guaccero potrebbe essere accomunata anche a quanto vissuto da Elisa Isoardi, che rimasta senza un programma dopo la chiusura di La prova del cuoco ha avuto un’importante vetrina con il dancing show di Rai1, che potrebbe accogliere nel prossimo autunno anche colei che nel frattempo potrebbe essere diventata l’ex conduttrice di Detto Fatto.