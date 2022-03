Il cantante mascherato 3, Medusa eliminata: era Bianca Guaccero

La quinta e terz’ultima puntata de Il cantante mascherato si è trasformata in una prima semifinale con doppia eliminazione. Ancora una volta la maschera d’oro non è servita a nulla: Francesco Facchinetti, detentore del bonus questa sera, non è riuscito ad imbroccare il nome su cui ha puntato per Soleluna: settimana scorsa Caterina Balivo ha scommesso su Nicola Savino, mentre il giudice stasera ha puntato su Massimo Lopez incassando il “No” della maschera.

Se tutto fa un lungo brodo per mantenere l’hype (utile fino a pagina 2) su Soleluna, al ballottaggio finale è stata meno movimentata l’eliminazione della maschera di Medusa in cui era nascosta Bianca Guaccero.

Uno smascheramento inizialmente complicato (sono stati fatti i nomi di Laura Chiatti e Bianca Atzei) fino agli aiuti più chiari, quasi spudorati dato che persino tutti e quattro i giudici – all’unisono – hanno virato verso la conduttrice di Detto Fatto (oggi in onda con una puntata registrata) visti i suggerimenti nei filmati tra Sanremo, recitazione e quant’altro. Nell’ultima clip, Medusa si mostrava impegnata nel leggere un copione perché nel suo lavoro “ci vuole molta concentrazione” un’indicazione che ha solo confermato le ipotesi.

“Soffrivo per non potervi ringraziare per le belle parole che mi avere sempre riservato. Esperienza bellissima e un grande grazie a Milly Carlucci che è una vera professionista e ci fa sentire protetti” sono state le prime parole della Guaccero appena smascherata. Davanti a lei una sorridente Caterina Balivo (sua predecessora a Detto Fatto) ha applaudito sorridente, ma tra le due non c’è stato nemmeno uno scambio di battute…

Intanto la maschera della lumaca si prepara già ad un nuovo scontro. Essendo stata salvata, si contenderà un altro posto in gara con altre due nuove maschere che entrano in gioco nella sesta puntata (seconda semifinale) de Il cantante mascherato: sono gatta e pulcino. Qui si stanno toccando i bassi fondi del pongoregolamento.