L’annuncio ufficiale è arrivato oggi pomeriggio a La vita in diretta dalla “regina” (come l’ha definita Flavio Insinna, al tavolo del contenitore di Alberto Matano) Milly Carlucci: Il Cantante mascherato si allunga:

Vi do una notizia grossa. La rete ci onora della grande fiducia e ci allunga di un’altra puntata. Grazie al direttore Coletta, grazie alla rete per questa opportunità!

Lo show del venerdì sera, dunque, non terminerà venerdì 25 marzo, ma la settimana successiva quando era previsto il debutto di Ci vuole un fiore, il nuovo programma di Rai1 condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini (di cui TvBlog ha scritto in tempi non sospetti).

Stando alle indiscrezioni in arrivo da Viale Mazzini, in realtà, più che di una promozione per Il Cantante mascherato (la cui edizione in corso non sta brillando né per ascolti, né per contenuti) si tratterebbe di una richiesta di aiuto in extremis da parte di Rai1 a Milly Carlucci. Infatti, tutto nascerebbe dal taglio apportato a Ci vuole un fiore, che avrebbe dovuto prevedere due appuntamenti e che invece, in base a quanto ci risulta, dovrebbe essere un evento one shot.

Non un segnale particolarmente positivo per Ci vuole un fiore, che già nelle scorse settimane aveva dovuto fare i conti con il no di Drusilla Foer. Come raccontato da Dagospia, infatti, il personaggio interpretato da Gianluca Gori avrebbe dato forfait dopo aver fiutato aria di flop.

Tornando a Il Cantante mascherato, la finalissima a questo punto è fissata per venerdì 1 aprile. Oggi e il 25 marzo, invece, andranno in scena le due semifinali che potrebbe essere caratterizzate da alcuni colpi di scena (o presunti tali). Per esempio, questa sera potrebbe esserci il ritiro di un’altra maschera, probabilmente una che per sua natura è solita muoversi molto, ma molto lentamente.

Il palinsesto di Rai1 per la serata del venerdì, per il resto, sembra completo: dopo Ci vuole un fiore, il 15 aprile (Venerdì Santo) sarà trasmessa in diretta la tradizionale Via Crucis con Papa Francesco, mentre sette giorni dopo toccherà, salvo sorprese, a Carlo Conti, che farà debuttare The Band (di cui nei giorni scorsi su TvBlog vi abbiamo svelato tutta la giuria), di cui sono in programma quattro puntate.