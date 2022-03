The Band, il nuovo show di Carlo Conti su Rai1, ecco la giuria

E’ il titolo nuovo dell’intrattenimento primaverile di Rai1. Ci riferiamo a The Band, lo show musicale diretto e condotto da Carlo Conti di cui proprio TvBlog ne ha parlato per primo. Come vi avevamo detto, il programma musicale che vedrà dei gruppi musicali che “rifaranno” alcune delle band più celebri del panorama pop internazionale, sta per arrivare e al quartier generale di Carlo Conti si sta lavorando alacremente per organizzare al meglio questo nuovo appuntamento musicale.

Oggi siamo in grado di darvi conto delle ultime informazioni rispetto a questo nuovo varietà che sarà prodotto in collaborazione dalla società televisiva Palomar, quella del Commissario Montalbano per intenderci. Prima di tutto iniziamo con la data di partenza di questa trasmissione che è fissata per venerdì 22 aprile in prima serata su Rai1 subito dopo la messa in onda del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno. Confermiamo dunque le indiscrezioni pubblicate dal sito web Dagospia anche per quel che riguarda il numero di puntate di questa nuova trasmissione, ovvero quattro.

Veniamo ora alla sempre delicatissima parte di questi tipi di programmi che è la scelta della giuria. Saranno tre gli elementi che andranno a giudicare le performance dei gruppi (otto) che si esibiranno nelle quattro puntate del programma. Si parte da un vecchio e caro amico di Carlo Conti, già visto come ospite in questo ruolo durante Tale e quale show, parliamo del regista, attore e sceneggiatore romano Carlo Verdone. Il secondo nome di questo tris di giurati è quello di una delle nostre maggiori cantanti, ovvero Gianna Nannini. Questi due personaggi hanno già chiuso la trattativa, il terzo nome dovrebbe essere quello di Asia Argento, ma con trattativa ancora in corso. Asia ce le ricordiamo oltre che concorrente di Ballando con le stelle, anche proprio come giurata del talent show di Rai1 Forte forte forte, con Raffaella Carrà.

Ognuna delle otto Band in gara avrà un tutor. Appuntamento dunque per la prima delle quattro puntate di The Band con Carlo Conti venerdì 22 aprile in prima serata su Rai1.