Vittorio Feltri a Belve (Anteprima TvBlog)

Vittorio Feltri approda a Belve. Il fondatore di Libero, oggi al Giornale, sarà ospite nella nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani che ripartirà il prossimo 19 novembre su Rai 2.

L’intervista verrà registrata nei prossimi giorni, ma al momento non si hanno notizie sulla data di messa in onda. “Nella prima puntata avremo Riccardo Scamarcio e Mara Venier”, ha annunciato la conduttrice a Che tempo che fa. Sul terzo nome, invece, si è in trattativa aperta con Andrea Giambruno. “Noi lo abbiamo invitato, lui sarebbe contento e convinto di venire. So che a Mediaset stanno dialogando su questo, siamo fiduciosi. Speriamo di vederlo seduto su quello sgabello”.

Nel caso la trattativa non andasse in porto, non è da escludere che il giornalista bergamasco possa apparire già all’esordio.

Quello a Feltri è stato un lungo inseguimento, considerato che già nel 2022, a Da Noi a Ruota Libera, la Fagnani espresse il desiderio averlo in trasmissione: “Vittorio Feltri mi ha detto di sì, mi divertirebbe tanto intervistarlo, credo sia divertente”.

Classe 1943, Feltri nel 2021 è entrato in consiglio comunale a Milano come capolista di Fratelli d’Italia. Un impegno durato appena sette mesi e interrotto ufficialmente per motivi di salute. Nel 2023, sempre tra le fila del partito di Giorgia Meloni, è stato candidato ed eletto in consiglio regionale, in Lombardia. In carriera è stato direttore di parecchie testate, portando ogni volta ad un aumento di copie vendute. Dopo le esperienze a L’Europeo e a L’Indipendente, dal 1994 al 1997 guidò Il Giornale, subentrando ad Indro Montanelli. Ad inizio millennio, invece, fondò Libero, rimanendone direttore fino al 2009, quando decise di rientrare al Giornale. Seguirono un secondo matrimonio con Libero (2010-2011), una nuova collaborazione col Giornale (2011-2016), un terzo approdo a Libero (2016) e un’ennesima avventura al Giornale, dal settembre 2023.

Tornando a Belve, tra gli ospiti che potrebbero approdare in trasmissione si segnalano anche Antonio Cassano, Valeria Golino, Federica Pellegrini (attualmente impegnata a Ballando con le Stelle), Valentino Rossi ed Elisabetta Canalis.