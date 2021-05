“Siamo a fine maggio e come l’anno scorso Pomeriggio Cinque prende una piccola pausa estiva. Ritorniamo ovviamente i primi giorni di settembre. E come ogni anno vi saluto con tutti coloro che lavorano con me (…) torniamo come sempre fortissimi e unitissimi con Pomeriggio Cinque a inizio settembre. Ringrazio tutti davvero per l’amore che mi avete dimostrato e che avete dimostrato a tutti quanto noi anche per questo 14esimo anno. Ricordatevi che il mio cuore è prima dei miei due figli che amo follemente e subito dopo, per tutta la vita, vostro“. Con queste parole Barbara d’Urso si è congedata dal pubblico di Canale 5, in chiusura di ultima puntata stagionale di Pomeriggio Cinque, ieri.

Grazie per aver passato con noi questa stagione pazzesca di #Pomeriggio5! A settembre, naturalmente #colcuore 💙 pic.twitter.com/ueryddnPIe — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 28, 2021

La conduttrice così ha dato appuntamento ai primi giorni di settembre, allorquando tornerà in onda il contenitore pomeridiano. Che, al momento, sembra essere l’unica certezza della d’Urso.

Come noto, infatti, salvo clamorosi colpi di scena, sia Live – Non è la d’Urso, sia Domenica Live non saranno confermati nella prossima stagione.

Anche il Grande Fratello Nip per il momento non è previsto in palinsesto, e così per Barbara d’Urso quella che inizierà a settembre sarà la prima stagione – dopo alcuni anni – da vivere da posizione più marginale.

Il clima all’interno di Mediaset nei suoi confronti appare molto cambiato rispetto al recente passato e questo è coinciso con il ritorno nella cabina di comando di Pier Silvio Berlusconi, il principale fautore del ridimensionamento della conduttrice che negli anni aveva accumulato titoli e ore di trasmissioni.

Intanto, Pomeriggio Cinque esulta – con un comunicato stampa diffuso poco fa – per gli ascolti fatti registrare da settembre 2020:

Il programma targato Videonews ha realizzato una media di oltre 2.000.000 di telespettatori e una share del 16%, che sale al 18.36% sul target 15-64 anni.

Il talk ha segnato il record stagionale registrando il 19% di share (23% sul pubblico attivo) e raggiunto picchi del 20% con 2.830.000 spettatori.

“Pomeriggio Cinque” è seguito da tutti i segmenti di pubblico e, in questa edizione, ha registrato ascolti in crescita sull’audience più giovane, con il 23% di share sulle ragazze 15-34enni e il 23.6% sulle donne 35-44enni.

Numeri che raccontano – come accade molto spesso, soprattutto quando si parla di televisione – una verità parziale, considerando che quella che si sta concludendo è stata la stagione della rinascita di Vita in diretta, diretto competitor di Pomeriggio Cinque.