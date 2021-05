Barbara D’Urso: Domenica Live prossimo alla chiusura?

Secondo Dagospia, Domenica Live, il contenitore domenicale condotto da Barbara D’Urso, in onda su Canale 5, sarebbe in procinto di chiudere. La motivazione risiederebbe nei bassi ascolti registrati dal programma, da quando va in onda nella nuova versione, dalla durata di 4 ore, decisa dopo la fine di Live-Non è la D’Urso.

Lo scorso 2 maggio, ad esempio, Domenica Live, suddiviso in tre blocchi, ha registrato, nel segmento Attualità 1.771.000 telespettatori, con share del 11,70%, nella prima parte, 1.850.000 telespettatore, pari ad uno share del 12,89%, e, nella seconda parte, 1.826.000 telespettatori, con uno share del 11,85%.

Stando sempre alle indiscrezioni di Giuseppe Candela, Mediaset starebbe, quindi, a caccia di nuovi volti per riformare la domenica pomeriggio, sostanzialmente “abbandonata” da Mediaset, nelle ultime due stagioni televisive, con la messa in onda di soap opere e con una versione più corta di Domenica Live. Solo ultimamente, abbiamo assistito ad un ritorno del classico duello televisivo a distanza tra Rai 1, con la Domenica In di Mara Venier, e Canale 5.

Ricordiamo che, dopo la fine della terza edizione di Live-Non è la D’Urso, che non ha chiuso anticipatamente in quanto la fine a marzo era già stata decisa da tempo, Barbara D’Urso, oltre al consueto impegno quotidiano con Pomeriggio Cinque, ha iniziato a condurre questa nuova versione di Domenica Live, più lunga nella durata, in onda dalle ore 14:35 fino alle ore 18:45, a partire dallo scorso 4 aprile.

Riguardo Live-Non è la D’Urso, invece, Dagospia ha ribadito che la fine del talk show serale di Barbara D’Urso non è stagionale ma definitiva. La conduttrice, invece, al termine dell’ultima puntata, ha dato appuntamento ai telespettatori alla nuova edizione.