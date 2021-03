La puntata di Live-Non è la D’Urso, andata in onda questa sera su Canale 5, è stata solamente l’ultima di questa terza edizione e non l’ultima in generale.

Barbara D’Urso, in chiusura di puntata, infatti, ha salutato i telespettatori con un discorso veloce e conciso, ricordando la nuova Domenica Live, che, a partire da domenica prossima, avrà una nuova durata e andrà in onda in diretta, il classico appuntamento quotidiano con Pomeriggio Cinque e, soprattutto, annunciando che Live-Non è la D’Urso tornerà in onda su Canale 5 in autunno:

Noi ci vediamo in prima serata, sempre su Canale 5, nuovamente in autunno. Ci vediamo domenica prossima, in diretta, da subito dopo pranzo, anzi, secondo me, starete ancora pranzando, per quattro-cinque ore di diretta. E ci vediamo anche domani per Pomeriggio Cinque. Come vedete, ci sono e ci sarò sempre! Col cuore!

L’ultima frase utilizzata da Barbara D’Urso ricorda molto il breve discorso con il quale, lo scorso 26 febbraio, in chiusura di puntata di Pomeriggio Cinque, dopo un comunicato Mediaset con il quale furono annunciate le summenzionate novità, la conduttrice ricordò, soprattutto ai detrattori, che Domenica Live e Live-Non è la D’Urso sono “due trasmissioni amatissime e soprattutto di ‘lunghissimissima’ vita. Tutte e due!”.

Anche il precitato comunicato Mediaset, chiaramente, lasciò aperta l’ipotesi di una nuova edizione di Live-Non è la D’Urso: “Come tutti i programmi che rappresentano un appuntamento per il pubblico, il talk serale riprenderà con le nuove edizioni”.

Per quanto riguarda il 2021, Live-Non è la D’Urso ha sempre viaggiato su una media dell’11-12% di share. Il 2020 è stato un po’ più fortunato: dal 13 settembre, giorno di inizio della terza edizione fino alla pausa natalizia, il talk show ha superato il 13% in più occasioni e il 14% in tre puntate e ha raggiunto quasi il 16% con la puntata andata in onda l’11 ottobre scorso.

Alla luce dei risultati registrati, comunque, la prima edizione di Live-Non è la D’Urso, andata in onda da marzo a giugno 2019, rimane la migliore in termini d’ascolto.

Dall’anno scorso, da quanto ha avuto inizio l’emergenza sanitaria tuttora in corso, il programma ha cambiato veste, dedicando ampio spazio all’attualità, in apertura di puntata, con qualche scelta opinabile riguardante gli ospiti, visti gli importanti argomenti trattati. Nelle ultime due puntate, ad esempio, nei dibattiti dedicati a COVID-19 e vaccini, sono intervenuti Al Bano e Walter Zenga.