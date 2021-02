Le notizie ufficiali riguardanti l’imminente futuro televisivo di Barbara D’Urso sono due. La prima riguarda il talk show di prima serata, Live-Non è la D’Urso, che giungerà al termine con la puntata che andrà in onda il prossimo 28 marzo.

Stando al comunicato ufficiale, il bilancio dell’esperienza di Live è più che positivo per Mediaset, con apertura finale verso possibili nuove edizioni:

Missione compiuta per il talk show più visto del prime time domenicale dopo un ciclo che fino a oggi ha visto 76 puntate con oltre 300 ore di informazione e di servizio costruite con tenacia anche nelle fasi più difficili dell’emergenza sanitaria.

Un programma che ha ospitato anche decine di esperti oltre a protagonisti della politica come Domenico Arcuri, Silvio Berlusconi, Stefano Bonaccini, Maria Elena Boschi, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Roberto Speranza, Giovanni Toti, Luca Zaia, Nicola Zingaretti e tanti altri.

Come tutti i programmi che rappresentano un appuntamento per il pubblico, il talk serale riprenderà con le nuove edizioni.