Lorella Cuccarini sarà la nuova padrona di casa della domenica pomeriggio di Canale 5?

Grandi manovre in casa Mediaset per la prossima stagione televisiva. Nella fattispecie oggi qui ci occuperemo di quello che potrebbe accadere nell’interessante slot della domenica pomeriggio, dove attualmente l’unica vera padrona di casa -risultati di ascolto alla mano- è Mara Venier con la sua Domenica in e non solo da questa stagione tv. Dopo la chiusura ventilata da tempo da Dagospia e praticamente ufficializzata dalla stessa Barbara D’Urso nel corso dell’ultima emissione di Domenica live, è iniziato da parte dell’azienda di Cologno Monzese tutto un ragionamento su quello che potrà esserci dal prossimo autunno. Un’idea pare essere affiorata sulle altre (per altro alcune piuttosto suggestive) e che avrebbe conquistato i dirigenti della più importante televisione commerciale italiana e l’idea risponderebbe ad un nome e ad un cognome: Lorella Cuccarini. L’attuale professoressa di ballo della scuola di Amici, secondo le intenzioni di Mediaset, avrebbe tutte le carte in regola per presidiare il pomeriggio del giorno di festa della rete ammiraglia del gruppo Mediaset.

Ricordiamo che Lorella Cuccarini ha già una grande esperienza in questo slot orario, ha già condotto programmi sia su Canale 5, come non ricordare le grandi edizioni di Buona domenica con l’inseparabile amico e compagno di lavoro Marco Columbro, che su Rai1 con la Domenica in Così è la vita di Daniel Toaff . Due registri completamente diversi, il secondo piuttosto simile alla Vita in diretta condotta in coppia con Alberto Matano, su cui Lorella però ha sempre dimostrato la sua bravura e la sua professionalità.

Ecco dunque che Mediaset, anche alla luce di tutto ciò, per il dopo Barbara D’Urso avrebbe pensato a Lorella Cuccarini, con la voglia e la consapevolezza di voler cambiar registro rispetto a ciò che è stato mandato in onda fino a questa stagione tv. L’idea è particolarmente suggestiva, vedremo comunque nelle prossime settimane se Lorella Cuccarini sarà davvero la nuova padrona di casa del pomeriggio domenicale di Canale 5, oppure se ci saranno altre sorprese in proposito.