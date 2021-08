Barbara d’Urso è attesa per la prima volta da una stagione televisiva meno stressante del solito. Mandati in soffitta Live – Non è la d’Urso e Domenica Live, alla conduttrice è rimasto il solo Pomeriggio Cinque, che ripartirà tra meno di un mese sull’ammiraglia Mediaset.

A Candida Morvillo del Corriere della Sera ha parlato di quanto durerà questo ridimensionamento:

“Per poco. Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento”.

Ed ecco dove vedremo le due anime di Barbara d’Urso:

“Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio Cinque sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori. Non mancheranno i miei “timbri”: chi ti picchia non ti ama; sì alle telecamere in asili e Rsa; stop all’omofobia …”.

Al momento non è dato sapere nulla sulla trasmissione che vedrà il ritorno della conduttrice in prime time su Canale 5. Sembra invece abbastanza chiara la fisionomia della prossima edizione del rotocalco che guida dal settembre 2008, con una struttura che sembra ricalcare almeno a parole I Fatti Vostri, storica trasmissione di Rai 2 che a settembre ripartirà dopo anni sotto la gestione di Giancarlo Magalli (quest’ultimo sarà alle prese con il quiz sulla lingua italiana Una parola di troppo).

Sarebbe anche il caso di notare che la linea editoriale della gente comune rappresenta quasi una strada obbligata per Pomeriggio Cinque. Da anni infatti lo stato maggiore di Mediaset rilascia interviste solo al patinatissimo Verissimo di Silvia Toffanin, mentre alla d’Urso rimangono solo celebrities cadute in disgrazia e reduci da reality, con le due categorie che spesso si sovrappongono. Una difficoltà ulteriore è infine arrivata dal presunto divieto per il programma Videonews di trattare le trasmissioni appartenenti alla galassia Maria De Filippi. Un punto di tensione tra le parti si è toccato sul finire della scorsa stagione tv, quando l’ex fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, aveva insinuato di aver recitato una parte in Temptation Island.

Foto: account Instagram Barbara d’Urso