Pietro Delle Piane: “A Temptation Island ho recitato un ruolo”, la smentita: “Se ne assumerà le responsabilità” (video)

Pietro Delle Piane, intervenendo, stasera, domenica 14 marzo 2021, a ‘Live non è la d’Urso’, con la fidanzata Antonella Elia, per controbattere a Rita Dalla Chiesa, si è lasciato andare ad un’esternazione , su ‘Temptation Island, che non è passata inosservata ai telespettatori e agli addetti ai lavori (Qui, il video dal minuto 1:26)

Dalla Chiesa: “Io ti ho difeso moltissimo quando eri, l’anno scorso, nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Ti ho difeso quando eri a Temptation Island. Perché anche lì Pietro non si è comportato benissimo….”

Immediata la replica dell’attore:

Delle Piane: “E’ uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”

Dalla Chiesa: “Non mi sembrava che avesse recitato un copione, mi sembrava convinto delle cose che stava facendo”.

Barbara d’Urso, dopo il lungo spazio, riservato all’omaggio all’amico Stefano d’Orazio, ha voluto fare una precisazione prendendo le distanze dalle dichiarazioni del doppiatore che avrebbe gettato delle ombre sull’autenticità del docureality di Canale 5 (a cui ha preso parte nell’estate del 2020):

Mi dicono, in questo momento, che devo fare una precisione importante. Prima Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità. Noi ne prendiamo ovviamente le distanze. Nessuno deve interpretare un ruolo in questo programma. Perché non è copionato. Lo sappiamo. Appena ho sentito la parola Temtpation Island ho detto: ‘Non parliamo di questa trasmissione, non mi permetterei mai’. Se ne assume la responsabilità Pietro Delle Piane.