Cambio di programma per l’edizione invernale del celebre reality show made in Fascino, che però raddoppierebbe in estate nella sua versione estiva

Avrebbe dovuto essere la grande novità della stagione invernale di Canale 5. La versione cioè dell’isola televisiva dalla stagione calda a quella fredda, ma sempre con location marina, passando quindi in un paese caldo anche durante il nostro inverno. Ma tutto ciò non accadrà in questa stagione televisiva. Temptation island winter dunque aspetterà ancora un po’ prima di vedere la luce sul nostro piccolo schermo catodico.

Il rinvio di Temptation island winter ed il motivo

La ragione di tutto ciò pare risiedere nel fatto che essendo necessaria per questo formato una location marina, la situazione che si sta vivendo nei luoghi cui si pensava di andare a girare, al momento non è sicura, visto il conflitto in atto. Gli amanti dunque di questo format di successo dovranno attendere ancora una volta la prossima estate per vedere le gesta delle coppie “scoppiate”. Temptation island infatti, nella sua versione canonica, tornerà in onda all’inizio della prossima estate nella sua consueta collocazione. Tornerà pure con il suo fedele anfitrione, Filippo Bisciglia. Ma non è tutto.

Il raddoppio di Temptation island

Siamo in grado di svelarvi che oltre alla consueta collocazione estiva, Temptation island avrà anche una serie di circa quattro puntate, che dovrebbe occupare i lunedì del mese di settembre 2024. Le puntate di Temption island winter dunque, verranno recuperate quindi proprio nei quattro lunedì di settembre. Questa sarà una serie a se stante di Temptation, dunque non collegata a quella estiva che nel frattempo sarà già terminata. Inoltre questo ciclo di inizio autunno avrà un formato leggermente diverso, probabilmente anche nella composizione del suo cast. Si stanno studiando i dettagli,

Il Grande fratello si allunga

La mancata messa in onda di Temptation island winter ha innescato nel palinsesto dell’intrattenimento di Canale 5 una serie di reazioni a catena. La prima, legata per altro ai dati di ascolto che ormai si stanno stabilizzando attorno al 18% di share, vede protagonista il Grande fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato allungato, almeno questa è l’intenzione, fino alla fine di marzo.

L’isola dei famosi e Temptation island summer edition

Del resto assicurare uno share al di sopra del 15% in prima serata su Canale 5 è divenuta ormai cosa difficile. Il Grande fratello dunque alla luce di questi dati di ascolto, andrà avanti fino alla fine del terzo mese dell’anno prossimo. A seguire, anche quest’anno, sarebbe prevista la staffetta con l’Isola dei famosi, che andrebbe in onda quindi da aprile e fino a giugno, quando appunto il testimone passerebbe alla nuova edizione di Temptation island, nei lunedì di Canale 5. Poi come detto nei lunedì di settembre ecco la versione bis di Temptation island a cui seguirebbe ad ottobre il nuovo ciclo del Grande fratello con Alfonso Signorini. Grande fratello che abbiamo anticipato avrà una puntata extra nell’inedita serata del mercoledì, nel quadro di un “rimescolamento” del palinssto di Canale 5 che ha coinvolto Io canto generation e Zelig.