Temptation winter edition, alla conduzione Filippo Bisciglia (Anteprima TvBlog)

Si tratta di una delle novità della stagione invernale dell’intrattenimento prime time di Canale 5. Dopo il successo di questa estate, per altro figlio degli ottimi ascolti delle precedenti edizioni, torna l’appuntamento con Temptation island. Torna, come già noto, con una versione invernale del programma estivo per eccellenza della televisione italiana. Colui che ha sostituito nel cuore degli italiani l’indimenticato Giochi senza frontiere, è diventato ormai da più stagioni elemento irrinunciabile del palinsesto estivo di Canale 5. Torna prossimamente con un abito più pesante, viste le temperature più rigide e una location montana. Torna anche con un titolo, per ora provvisorio, Temptation winter.

Il successo di Temptation island

Temptation island ottiene ormai dati di ascolto comparabili con quelli delle ben più ampie platee di telespettatori invernali. Dati di ascolto dovuti anche alla scarsità di concorrenza estiva, ma non solo per quello naturalmente. Il suo successo è figlio anche di una buona confezione ed un cast ben tarato. Per tutto ciò Temptation island ha confermato i già buoni ascolti del suo passato anche quest’estate, Per questo motivo Canale 5 e Fascino hanno deciso di produrre anche una edizione invernale di questa trasmissione.

Arriva Temptation winter edition

Il titolo definitivo non è stato ancora deciso, anche se al momento il più gettonato pare essere semplicemente “Temptation winter“. Del programma, cosi come è già accaduto in passato e accadrà con la prossima serie del Grande fratello, ci sarà una mescolanza fra nip e vip. Anche se, come già più volte sottolineato, il confine fra queste due categorie diventa sempre più labile da tracciare con l’avvento dei social network.

Il capitolo conduzione

Si è molto parlato in questi giorni sui media della conduzione di questa trasmissione. Sono usciti i nomi di Lorella Cuccarini, Ilary Blasi, Silvia Toffanin. Qualcuno per la conduzione ha persino scomodato il nome dell’autrice Raffaella Mennoia, che invece sta benissimo dove sta. In realtà, secondo quanto risulta a TvBlog, alla conduzione di Temptation winter ci sarà ancora Filippo Bisciglia. Uomo che ha ormai legato in maniera indissolubile il suo volto a questo programma. Una scelta questa nel segno della continuità, che mette dunque fine a tutte le voci di sue possibili sostitute di cui sopra.

La collocazione

La collocazione definitiva di Temptation winter nel palinsesto di Canale 5 non è stata ancora decisa. Di certo, come da titolo, lo vedremo in inverno, dunque fra dicembre e marzo, in una delle serate che Canale 5 dedica all’intrattenimento (domenica, lunedì, giovedì, venerdì e sabato).