Manca l’ufficialità, ma i giochi sono ormai fatti. Il cast del Grande Fratello, al via lunedì 11 settembre 2023 su Canale 5, è stato definito. TvBlog è in grado di rivelarlo in anteprima, almeno per la parte che riguarda i vip. Ricordiamo, infatti, che nella Casa (che resta a Cinecittà, lo studio televisivo invece si sposta ai Voxson di via Tor Cervara) della nuova edizione del reality show targato Endemol Shine Italy entreranno anche persone comuni, i cosiddetti nip, per i quali i casting non sarebbero ancora del tutto conclusi.

Veniamo, dunque, ai personaggi famosi che prenderanno parte alla trasmissione anche quest’anno condotta da Alfonso Signorini, con la novità di Cesara Buonamici come opinionista unica in studio al posto della coppia formata da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Stando a quanto risulta a TvBlog, ci saranno il maratoneta campione olimpico di Pechino 2008 Alex Schwazer (lo abbiamo anticipato nei giorni scorsi in esclusiva), il giornalista e polemista Giampiero Mughini, l’ex professoressa de L’Eredità e concorrente di Tale e quale show Samira Lui, l’attrice Beatrice Luzzi (Eva Bonelli della soap opera Vivere), l’attore Ciro Petrone (Pisellino del film Gomorra del 2008), la cantante Fiordaliso, l’attrice venezuelana Gracia Colmenares (Topazio) e l’attore Massimiliano Varrese (Il bello delle donne, Carabinieri, Il sangue e la rosa).

Grande Fratello, via al nuovo corso senza trash

“Voglio proprio vedere” è la frase che praticamente tutti gli addetti ai lavori dalle parti di Mediaset usano ironicamente per commentare il nuovo corso annunciato da Pier Silvio Berlusconi per l’edizione 2023 del Grande Fratello. Perché se quasi tutti apprezzano l’intenzione dell’amministratore delegato del Biscione di mettere un freno agli eccessi trash, altrettanti avanzano qualche perplessità sulla capacità di un reality di riuscire a coprire due serate ogni settimana per almeno tre mesi senza dover cedere a scorciatoie televisive che garantiscano all’azienda una tenuta in termini di ascolti. La prova dei fatti arriverà a partire da lunedì 11 settembre.