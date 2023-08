Grande fratello 2023: Alex Schwazer nel cast (Anteprima TvBlog)

La memoria ci presenta non ciò che scegliamo, ma ciò che le piace. Anzi, non c’è nulla che ci imprima così vivamente qualcosa nella memoria come il desiderio di dimenticarla. Diceva il filosofo francese Michel De Montaigne. Una memoria per qualcuno che ora passerà attraverso un percorso che si chiama Grande fratello. Lui era il simbolo della fama e del successo e quello che gli è accaduto non lo ha voluto o potuto davvero dimenticare. Aveva tutto: bellezza, forza, campione di sport, una storia d’amore patinatissima (Carolina Kostner). Lo cercavano tutti, giornali, televisioni, insomma l’essere perfetto per i media. Poi un 6 di agosto del 2012 viene trovato positivo in un controllo antidoping.

Alex Schwazer, la storia

Da quel momento comincia un incubo che lo porta, come si suol dire, dalle stelle alle stalle. Sospeso per tre anni e sei mesi, decide però di non mollare. Infatti nel 2015 riprende ad allenarsi per partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016. Ma poco prima di quell’evento sportivo, Alex Schwazer, perchè è del campione di maratona che stiamo parlando, viene di nuovo squalificato. Risulta ancora positivo al doping per un campione di urine prelevato il 1º gennaio. Nuovo stop e squalifica fino al 2024.

Una storia quest’ultima piena di chiaro scuri, raccontata benissimo dal documentario di Netflix “Il caso Alex Schwazer” che tanto successo sta avendo da quando è uscito lo scorso mese di aprile. Il desiderio di tornare a gareggiare c’è ancora. Le Olimpiadi di Parigi partiranno il 26 luglio del ’24, la sua squalifica scade il 7 luglio. Ma l’ultima data utile per ambire ad una qualificazione per i Giochi di Parigi è fissata al 30 giugno, occorre quindi uno sconto. Interrogato recentemente dalla Gazzetta dello Sport su questo Alex ha dichiarato:

“Non mi illudo, mi sono scottato troppe volte, però sarei pronto, anche se ora la priorità è la famiglia. Ho già perso due Olimpiadi e al momento Parigi non è un’ipotesi. Mi sento però sempre un atleta e mi alleno. All’Olimpiade non voglio nemmeno pensarci, non voglio e non devo più farmi illusioni ma mi piacerebbe tornare”

Un desiderio di riscatto e di voler tornare in gioco per un uomo che nel frattempo si è rifatto una vita e ha pagato, tanto. E’ sposato con Kathrin Freund, estetista di Vipiteno, con la quale ha avuto due figli, Ida e Noah. Ora dice di sentirsi realizzato come essere umano. Oggi allena atleti amatori e dice che non smetterà mai di essere uno di loro. La sua dunque è una storia molto forte, fatta di tanti elementi che costellano la vita di un essere umano. Il successo, la caduta, il fallimento, l’oblio, l’ingiustizia, l’amore, la voglia di riscatto. Tante storie dunque in una. Ed in un programma che vuole rimettere al centro le storie, Alex Schwazer è semplicemente perfetto.

Alex Schwazer al Grande fratello

Il programma in questione è il Grande fratello 2023 e TvBlog è in grado di anticiparvi la notizia che Alex Schwazer sarà fra i protagonisti della nuova serie del celebre reality show di Canale 5 Alex sarà dunque fra i concorrenti della trasmissione che dall’11 settembre tornerà ad affacciarsi sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Con l’atleta altoatesino il Grande fratello racconterà giorno per giorno la tesi umana di una persona che avrà pure sbagliato, ma ha pagato, con moneta sonante i suoi errori. Ma che è stato anche vittima di un sistema che lo ha usato come capro espiatorio, per nascondere le crepe di un mondo in verità imperfetto.

Alex dunque, da atleta e uomo perfetto, è scivolato in un gorgo dai contorni ineluttabili, che lo hanno portato a scomparire prima e riapparire poi, cambiato. Tutto questo per dimostrare che l’effettività del mondo in cui viviamo, spesso è solo un sacchetto trasparente, che perde la sua limpidezza, dopo che è stato stropicciato da persone e situazioni opache. Il Grande fratello dunque, con Alex Schwazer non ingaggia un uomo immagine, dai contorni patinati, che non esiste più. Ma chiama a se un essere umano a tutto tondo, con le sue fragilità, per raccontare con gli splendori e le miserie di una vita un po’ speciale, ciò che accade nella sempre più frammentata società di oggi.

Chissà se questa storia sportiva potrà avere in quel di Parigi un finale “Come nelle favole”, anche se forse, quel tipo di finale ce l’ha già avuto nella ben più importante sfera privata…