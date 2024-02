Coppie che si sono lasciate oggi: da Melissa Satta a Matteo Berrettini ad ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island

Oggi, 20 febbraio 2024, alcune coppie di vip (o aspiranti tali provenienti anche da ‘Uomini e Donne‘ e ‘Temptation Island’) hanno ufficializzato la fine del loro rapporto. Relazioni apparentemente consolidate che, come un fulmine a cielo sereno, si sono interrotte bruscamente, gettando nello sconforto migliaia di i/le fan.

Melissa Satta e Matteo Berrettini

Durante una conferenza stampa, via Zoom, in diretta da Montecarlo, Matteo Berrettini ha ufficializzato la fine dell’unione con Melissa Satta dopo un anno d’amore:

“Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata. Non è successo niente di particolare, devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso”.

Già da diverse settimane, si erano rincorse le voci di una crisi di coppia dovute, secondo i beninformati, a divergenze sul futuro e sulla non comune volontà di mettere su famiglia.

Cristian Gallella (ex Uomini e Donne) e Sofia Oranges

E’ giunta al capolinea la storia tra Cristian Gallella (ex ‘Uomini e Donne’ con un matrimonio alle spalle con Tara Gabrieletto) e la commentatrice sportiva Sofia Oranges. L’annuncio è avvenuto sui social:

“Mi state scrivendo in molti della mia relazione, ci tengo a dirvi che a volte le cose finiscono come in questo caso per momenti sbagliati, ma la stima e il rispetto per Sofia rimarrà per sempre, perché è una persona che auguro di trovare ad ogni uomo per le tante qualità professionali e soprattutto come persona. Una donna seria come poche al giorno d’oggi con tantissimi valori che la sua famiglia (famiglia splendida sotto tutto i punti di vista), le ha passato con grande amore.

Il talento che ha è evidente a tutti nel suo lavoro ed è solo questione di tempo e tutti i suoi desideri si esaudiranno. Non potrò mai dimenticare tutto ciò che ha fatto per me in ogni istante della nostra relazione, mi ha letteralmente salvato da tante situazioni insieme ai consigli della sua famiglia. Detto ciò l’amore può finire, ma la stima il rispetto e tutto ciò che di bello è stato non deve mai essere intaccato da nulla. Concludo dicendo sempre uno più di te”.

Manu Marascio e Isabella Recalcati (ex Temptation Island)

Si sono detti addio, a quasi un anno di distanza dal viaggio dei sentimenti di Canale 5, Manu Marascio e Isabella Recalcati. E’ lo stesso ormai ex ragazzo a raccontare come sono andati i fatti su Instagram:

“Sia io che lei andavamo contro noi stessi per cercare di non tirare fuori i problemi, per cercare di non litigare, per fa sì che le cose andassero bene, ma alla fine non andavano realmente bene, era una sorta di facciata. Con il tempo ce ne siamo resi conto e abbiamo preso questa decisione, io in primis. E stata una cosa decisa insieme, quando succedono queste cose poi non è importante chi lascia, anche se magari chi ha preso la decisione definitiva sono stato io

La storia del ceto sociale non c’entra, più la questione di avere due visioni della vita completamente opposte e questo ci ha creato diversi problemi. Io ero convinto di andare a convivere una volta usciti dal programma, ma poi non è mai successo, non per colpa sua, non per colpa mia, ma ci aspettavamo cose diverse.

Io avevo questo obiettivo, ma poi ci siamo accorti che forse è stato meglio così, non ero felice da tempo, ma cercavo di auto-convincermi che andare avanti fosse la cosa giusta per tutto quello che abbiamo passato. Lei magari avrebbe voluto, però in questo momento non era una delle sue priorità, poi lei non lavorava ancora quindi non potevamo pensare di fare questo passo.

Penso che sia la scelta migliore per entrambi, magari adesso no, ma poi saremo più felici entrambi. Dopo tutto quello che abbiamo passato non posso dire che non provo nulla per lei, comunque penso che in questo momento sto meglio cosi, quindi preferisco stare da solo, per i tanti problemi, le incomprensioni e cose che in una coppia non dovrebbero esserci”