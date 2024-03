Temptation Island 2024: aperti i casting

Come partecipare ai casting di Temptation Island 2024 come coppia e single? Devi iscriverti su Wittytv.it oppure chiama lo 063721721

Al termine dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’ andata in onda, ieri, lunedì 11 marzo 2024, Raffaella Mennoia ha annunciato la riapertura dei casting della nuova edizione di ‘Temptation Island 2024’. Il viaggio dei sentimenti, affidato, ancora una volta, a Filippo Bisciglia, andrà in onda, anche quest’estate.

“Sono ripresi i casting di #TemptationIsland

Se vuoi partecipare al nostro programma e sei single devi iscriverti su Wittytv.it oppure chiama lo 063721721, vi aspettiamo”

Se si visita l’apposita sezione su Wittytv.it, bisogna compilare il form con tutti i dati anagrafici obbligatori (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, contatto telefonico ed e-mail ed eventualmente aggiungere anche i propri social. La domanda va corredata con foto e acconsentire al trattamento dei dati personali. Poi, ovviamente, bisogna indicare se si partecipa in qualità di single o coppia.

Tra le non più coppie, della scorsa stagione, spiccano quella formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Dopo la partecipazione al programma, Mirko decise di lasciare l’allora fidanzata per uscire con la tentatrice Greta Rossetti. Dopo mesi di lontananza, i due si sono ritrovati nella casa del ‘Grande Fratello’. Dopo un lungo tira e molla e una valutazione sui reciproci sentimenti, i due gieffini si sono voluti dare una seconda possibilità.

La scheda di Mirko e Perla a Temptation Island

Perla, 25 anni, è nata e cresciuta a Salerno e ha un e-commerce da un anno. Convive a Rieti da circa 3 anni con Mirko, 26 anni, nato e cresciuto a Rieti. Lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio. Stanno insieme da 5 anni. A Temptation Island scrive Perla.

Perla scrive al programma perché per amore di Mirko si è trasferita a Rieti, allontanandosi dalla sua città, dalle sue amiche e dalla sua famiglia, ma ad oggi non è convinta della sua scelta perché sente di non essere felice. Da quando si è trasferita è insoddisfatta della vita che conduce, quindi partecipa per capire se Mirko è la persona giusta con cui costruire un futuro.

Mirko è sicuro di fare di tutto per far stare bene la sua fidanzata e non farle sentire la mancanza delle proprie abitudini e dei propri affetti. Il problema per lui è che vede un muro davanti a sé, come se qualsiasi cosa facesse non fosse mai quella giusta. Partecipa al programma per capire se la scelta di Perla di andare a vivere da lui sia giusta oppure no.