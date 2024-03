Uomini e Donne, la puntata di lunedì 11 marzo 2024: cos’è successo oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 11 marzo 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano e Brando Ephrikian) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Tiziana Riccardi, Asmaa Fares, Adriano Cicilano, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Sergio Castorina, Mario Verona, Giancarlo P., Franco Taddei, Cristiano Lo Zupone, Raffaella Vacca e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda venerdì pomeriggio, abbiamo visto Ernesto al centro studio davanti a Raffaella. I due sono usciti per la prima volta e hanno manifestato la volontà di proseguire la frequentazione.

Barbara, invece, è uscita con Marcello ma tra i due non è scattato nulla e hanno deciso, quindi, di interrompere la conoscenza.

Ida, invece, ha baciato Pierpaolo in esterna. Mario, dopo aver visto le immagini, ha lasciato lo studio. Dopo aver avuto un confronto con Mario, anche Ida ha deciso di non tornare in studio.

Brando, invece, è uscito in esterna con Raffaella e i due si sono baciati. In studio, Raffaella si è anche scusata con Beatriz. Quest’ultima, invece, ha accusato il tronista di essere senza personalità.

Uomini e Donne, puntata 11 marzo 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo Raffaella abbandonare lo studio dopo aver visto Brando invitare Beatriz a ballare. Anche Brando, successivamente, lascerà lo studio.

Mario, invece, conoscerà altre quattro ragazze giunte in studio per lui.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale, con il consueto liveblogging, sempre dalle ore 14:45.