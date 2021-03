Stefano D’Orazio, la vedova Tiziana Giardoni: “Amadeus e Fiorello si sono scusati” (video)

Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D’Orazio, scomparso lo scorso 6 novembre 2020 per colpa del Covid-19, è intervenuta, stasera, domenica 14 marzo 2021, a ‘Live non è la d’Urso’, per ricordare il marito, sposato il 12 settembre 2017 (Qui, il video):

Era l’uomo della mia vita. Da quando se ne è andato è tutto molto triste. Non ho avuto il tempo nemmeno di piangere come volevo piangere. La sera che Stefano mi ha lasciato hanno portato mio padre in ospedale. Anche lui, dopo poco, è andato via. Ci hanno lasciato un vuoto immenso. E’ stato terribile. Lui era molto presente nella mia vita, e in quella di molte persone. Era una persona speciale con la sua voglia di sorridere, di vivere. Ho tantissime persone che mi scrivono, che mi vogliono bene, che mi dimostrano quanto fosse grande.

La moglie del batterista dei Pooh ha commentato, per la prima volta, in tv, il mancato omaggio durante la finale del Festival di Sanremo 2021. Il ricordo del musicista, previsto alle 2 di notte, è saltato all’ultimo momento:

Anche io quando ho visto la scaletta, in realtà, alle 2 di notte, non mi piaceva molto questa cosa. Meglio che niente. Ho chiesto a mia mamma di resistere. Alla fine eravamo lì, non è successo. Ci sono rimasta malissimo, molto male. Sono stati molto carini Amadeus e Fiorello. Mi hanno chiamato, si sono scusati. Sono degli amici. Ho visto l’affetto e l’amore che la gente ha nei confronti di Stefano.

Saltato il ricordo a Stefano D'Orazio sul palco del Festival, nonostante fosse stato programmato. La delusione della moglie Tiziana a Live #noneladurso pic.twitter.com/XONfS61rpx — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 14, 2021

Tiziana, poi, visibilmente emozionata e commossa all’interno del drive in, ha ripercorso i momenti più belli della storia d’amore con Stefano D’Orazio, l’uomo più importante della sua vita,