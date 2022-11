A che ora inizia Ballando con le stelle stasera, sabato 26 novembre 2022? La domanda potrebbe sembrare peregrina per chi segue il talent di Rai 1, visto che il programma solitamente va in onda nel sabato sera di Rai 1 a partire dalle 20.35. ATTENZIONE, PERO’, perché questa sera sabato 26 novembre 2022, l’ottava puntata di Ballando andrà in onda a partire dalle 22.00.

Lo slittamento ai margini della seconda serata è dovuta ai Mondiali di Calcio in Qatar: la partita serale inizia infatti alle 20.00 e quindi Milly Carlucci dovrà aspettare la fine del match prima di iniziare la sua sfida di ballo. Peraltro questa sera è in programma un match molto atteso, ovvero Argentina – Messico, derby sudamericano col ritorno in campo della nazionale albiceleste dopo l’inattesa sconfitta subita dall’Arabia Saudita.

Per quanto il traino sia interessante, considerati peraltro gli ascolti registrati dai match di Qatar 2022, la Carlucci non ha preso molto bene lo slittamento e la riduzione (si spera per i concorrenti, perché sennò rischiano di esibirsi alle 3 di notte) del tempo a disposizione. In ogni caso Ballando con le Stelle ha spodestato Il Circolo dei Mondiali, il post-partite condotto dalla Direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano con Sara Simeoni e Jury Chechi che per questa sera andrà in onda solo su RaiPlay a partire dalle 22.

Torniamo però a Ballando con le Stelle, che stasera, alla sua ottava puntata – definitiva ‘semifinale’ dalla Carlucci anche se ne mancano un bel po’ alla finalissima – ha come Ballerino per una Notte Marcell Jacobs: e ci aspettiamo che la Carlucci proponga al campione di far parte del cast il prossimo anno. Intanto si attendono scintille tra i giudici dopo le dure affermazioni di Selvaggia Lucarelli verso Carolyn Smith. Come al solito a bordopista non si può mai stare tranquilli…